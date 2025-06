Opções táticas para o Grande Prêmio da Áustria

O Autódromo Red Bull Ring, localizado na Áustria, é conhecido por suas corridas emocionantes e reviravoltas inesperadas. Na classificação para o Grande Prêmio da Áustria, o clima promete ser tenso, especialmente após o acidente de Pierre Gasly durante a terceira parte do qualificatório (Q3). O tombamento do carro de Gasly resultou em um bandeira amarela que alterou a dinâmica da corrida.

A pole position foi conquistada por Lando Norris, mas a formação do grid apresenta algumas surpresas. Charles Leclerc começará em segundo, enquanto Oscar Piastri, da McLaren, terá a terceira posição. A Ferrari mostrou um bom desempenho com as melhorias implementadas para esta corrida, evidenciadas na classificação de Lewis Hamilton, que partirá em quarto lugar.

Outro destaque é Liam Lawson, que faz sua estreia na Red Bull em casa, ocupando a sexta posição no grid, logo acima do campeão Max Verstappen, que começará em sétimo. Essa formação do grid promete aumentar a expectativa para a corrida, já que equipes tradicionais buscam recuperar o terreno perdido diante das novas promessas do automobilismo. O clima competitivo e as incertezas deixadas pela classificação elevam a expectativa para o que promete ser uma emocionante corrida na Áustria.