Motos mais vendidas até 27 de agosto de 2025, segundo a Fipe

O mercado de motocicletas no Brasil está bombando! Até 27 de agosto, as vendas continuam a todo vapor, e quem conduz essas movimentações é a Honda, que reina soberana. A CG 160, por exemplo, desbancou tudo com impressionantes 36.943 unidades vendidas em agosto, apesar de uma leve queda de 5% em comparação a julho.

Logo em seguida, a Honda Biz fez bonito, emplacando 19.194 motos. E quem não ama a Biz? Ela é conhecida pela praticidade no dia a dia, ideal para escapar do trânsito complicado nas grandes cidades. Não dá pra ignorar também a Honda Pop 110i, que garantiu sua terceira posição com 15.167 vendas. Se você já teve uma, sabe que é parceira fiel para ir à padaria ou aquela voltinha no fim de semana.

E não para por aí! A Honda NXR 160 Bros fechou o ranking das quatro principais, com 14.489 emplacamentos, seguindo de pertinho a Pop, a apenas 678 unidades atrás. É uma ótima opção para quem curte um passeio pelo interior.

Se você está em busca de um modelo mais em conta, a Mottu Sport 110i se destacou no top 5, com 8.637 unidades vendidas, apresentando um crescimento de 3% em relação ao mês passado. Uma boa pedida para quem precisa de uma moto que não pese no bolso!

E falando em motos que fazem sucesso, a Yamaha YBR 150 também entrou no jogo, com 6.941 vendas, enquanto a Honda CB 300F e a PCX 160 vêm logo atrás, emplacando 5.044 e 3.990 motos, respectivamente.

No ranking das mais vendidas, a Yamaha Fazer 250 pode ser encontrada na nona posição, com 3.774 unidades. Para quem busca uma moto estilosa e confiável, a Fazer é sempre uma excelente opção. E a Shineray XY 125, que entrou no top 10, vendeu 3.522 motos, mostrando que tem seu lugar ao sol, com um aumento de 2% se comparada a julho.

Agora, vamos dar uma olhada nesse ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

| ——- | ———————– | —— |

| 1º | Honda CG 160 | 36.943 |

| 2º | Honda Biz | 19.194 |

| 3º | Honda Pop 110i | 15.167 |

| 4º | Honda NXR 160 Bros | 14.489 |

| 5º | Mottu Sport 110i | 8.637 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 6.941 |

| 7º | Honda CB 300F | 5.044 |

| 8º | Honda PCX 160 | 3.990 |

| 9º | Yamaha Fazer 250 | 3.774 |

| 10º | Shineray XY 125 | 3.522 |

Esses números são da Fipe Carros, com dados da Fenabrave. É sempre bom ficar de olho no que rola por aí no mundo das duas rodas, né? Assim, dá para tomar uma decisão mais certeira na hora de escolher sua nova companheira de aventuras.