Volkswagen reduz preço do Taos Comfortline em R$ 20,3 mil

O Volkswagen Taos Comfortline continua firme como uma das opções mais bacanas do mercado, especialmente para quem faz negócios na área rural ou em empresas. Até 31 de agosto, o modelo está disponível para venda direta, com preços bem interessantes.

Para quem é pessoa física, a versão de entrada Comfortline 250 TSI sai por R$ 206.690. Mas se você é dono de empresa ou um produtor rural qualificado, a boa notícia é que o preço cai para R$ 186.291. Isso dá uma economia de R$ 20.399, o que é um alívio no bolso, né? Lembre-se que esses valores podem variar dependendo da região e dos opcionais escolhidos.

Agora, falando do que realmente importa, o Taos Comfortline é equipado com um motor 1.4 TSI. Esse motor entrega 150 cv e um torque de 25,5 kgfm, combinado a um câmbio automático de 8 marchas. A expectativa é que ele acelere de 0 a 100 km/h em apenas 9,3 segundos, com uma velocidade máxima de 194 km/h. Para quem adora acelerar em uma estrada vazia, isso é música para os ouvidos!

E quanto aos gastos? De acordo com o Inmetro, o Taos faz o percurso de 11,1 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada com gasolina. Se você optar por etanol, esses números caem para 7,7 km/l na cidade e 9,3 km/l na estrada. Um ponto a ser observado, especialmente para quem roda bastante.

Entre janeiro e julho de 2025, o Volkswagen Taos registrou 9.434 unidades emplacadas, mas não está exatamente no topo do ranking de SUVs. O Toyota Corolla Cross lidera com 36.957 veículos vendidos, seguido pelo Jeep Compass e o Caoa Chery Tiggo 7.

No quesito segurança, o Comfortline traz 6 airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina. Isso é um ponto importante, principalmente para quem enfrenta o trânsito das grandes cidades. Além disso, você conta com um painel digital de 10,25”, ar-condicionado com dois zones, rodas de 18”, sensores de chuva e crepuscular.

A parte multimídia não fica atrás. O sistema “VW Play” é bem intuitivo, com uma tela touchscreen de 10,1”. Tem também carregamento por indução para o celular e câmera traseira que facilita na hora de estacionar.

Visualmente, o Taos impressiona com alguns detalhes como frisos cromados nas janelas e uma suspensão multilink que deixa a experiência de dirigir ainda mais agradável. E quem não ama um volante multifuncional em couro, né?

Com tudo isso, o Volkswagen Taos Comfortline realmente se apresenta como uma opção de destaque para quem busca um SUV que une estilo, conforto e tecnologia.