Carros mais vendidos até 27 de agosto de 2025, segundo Fipe

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil continua a todo vapor, e as mudanças no ranking de vendas até o dia 27 de agosto são bem interessantes. O Volkswagen Polo segue firme no topo, com impressionantes 11.609 unidades vendidas. Logo atrás, aparece a Fiat Strada, que não fica muito atrás, com 10.315 emplacamentos — apenas 1.294 veículos de diferença. Em terceiro lugar, temos o Fiat Argo, que registrou 8.257 vendas.

Se você está de olho nos SUVs, a competição está pegando fogo. O Toyota Corolla Cross assumiu a liderança nessa categoria, vendendo 6.732 unidades. Não dá para esquecer que a concorrência ficou bem próxima, com o Volkswagen T-Cross logo atrás, com 6.714 emplacamentos. Fechando o pódio, temos o Hyundai Creta, com 5.312 unidades comercializadas.

O Fiat Fastback se destaca como o quarto SUV mais vendido, acumulando 4.511 unidades. Na sequência, vem o Chevrolet Tracker, que somou 4.365 emplacamentos, e o Volkswagen Nivus, ocupando a sexta posição com 3.958 unidades vendidas. Essa diversidade mostra como as montadoras estão competindo para oferecer opções cada vez melhores!

Outro destaque do mês foi o Hyundai HB20, que começou voando e liderando, mas perdeu um pouco a força, caindo para a sexta posição, com 6.506 unidades emplacadas. O Fiat Mobi aproveitou a deixa e ficou em sétimo, com 5.642, enquanto o Renault Kwid aparece lá atrás, em 12º lugar, com 4.374 unidades.

No geral, o Fiat Pulse está na 17ª posição com 3.857 vendas. O Volkswagen Tera também aparece no ranking, com 3.512 unidades, ocupando a 19ª posição. Falando em sedãs, o Chevrolet Onix Plus continua sendo o campeão dessa categoria, com 4.103 unidades vendidas, seguido pelo Volkswagen Virtus, que teve 3.183 vendas. E, claro, nas picapes médias, a Toyota Hilux se mantém como a mais procurada, com 3.181 unidades comercializadas.

Bom, agora vamos conferir o ranking completo dos 25 carros mais vendidos no Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Volkswagen Polo 11.609 2 Fiat Strada 10.315 3 Fiat Argo 8.257 4 Toyota Corolla Cross 6.732 5 Volkswagen T-Cross 6.714 6 Hyundai HB20 6.506 7 Fiat Mobi 5.642 8 Hyundai Creta 5.312 9 Chevrolet Onix 5.095 10 Fiat Fastback 4.511 11 Volkswagen Saveiro 4.481 12 Renault Kwid 4.374 13 Chevrolet Tracker 4.365 14 Chevrolet Onix Plus 4.103 15 Volkswagen Nivus 3.958 16 Nissan Kicks 3.925 17 Fiat Pulse 3.857 18 Jeep Compass 3.680 19 Volkswagen Tera 3.512 20 Honda HR-V 3.455 21 Volkswagen Virtus 3.183 22 Toyota Hilux 3.181 23 Caoa Chery Tiggo 7 3.092 24 Fiat Toro 2.659 25 Ford Ranger 2.183

Esse ranking foi produzido com informações bem frescas da Fenabrave e mostra o quanto o setor automotivo brasileiro ainda está pulsando. É sempre interessante acompanhar essas movimentações e ver como cada modelo se comporta na estrada!