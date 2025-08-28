Carros mais vendidos até 27 de agosto de 2025, segundo Fipe
O mercado de carros e comerciais leves no Brasil continua a todo vapor, e as mudanças no ranking de vendas até o dia 27 de agosto são bem interessantes. O Volkswagen Polo segue firme no topo, com impressionantes 11.609 unidades vendidas. Logo atrás, aparece a Fiat Strada, que não fica muito atrás, com 10.315 emplacamentos — apenas 1.294 veículos de diferença. Em terceiro lugar, temos o Fiat Argo, que registrou 8.257 vendas.
Se você está de olho nos SUVs, a competição está pegando fogo. O Toyota Corolla Cross assumiu a liderança nessa categoria, vendendo 6.732 unidades. Não dá para esquecer que a concorrência ficou bem próxima, com o Volkswagen T-Cross logo atrás, com 6.714 emplacamentos. Fechando o pódio, temos o Hyundai Creta, com 5.312 unidades comercializadas.
O Fiat Fastback se destaca como o quarto SUV mais vendido, acumulando 4.511 unidades. Na sequência, vem o Chevrolet Tracker, que somou 4.365 emplacamentos, e o Volkswagen Nivus, ocupando a sexta posição com 3.958 unidades vendidas. Essa diversidade mostra como as montadoras estão competindo para oferecer opções cada vez melhores!
Outro destaque do mês foi o Hyundai HB20, que começou voando e liderando, mas perdeu um pouco a força, caindo para a sexta posição, com 6.506 unidades emplacadas. O Fiat Mobi aproveitou a deixa e ficou em sétimo, com 5.642, enquanto o Renault Kwid aparece lá atrás, em 12º lugar, com 4.374 unidades.
No geral, o Fiat Pulse está na 17ª posição com 3.857 vendas. O Volkswagen Tera também aparece no ranking, com 3.512 unidades, ocupando a 19ª posição. Falando em sedãs, o Chevrolet Onix Plus continua sendo o campeão dessa categoria, com 4.103 unidades vendidas, seguido pelo Volkswagen Virtus, que teve 3.183 vendas. E, claro, nas picapes médias, a Toyota Hilux se mantém como a mais procurada, com 3.181 unidades comercializadas.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Volkswagen Polo
|11.609
|2
|Fiat Strada
|10.315
|3
|Fiat Argo
|8.257
|4
|Toyota Corolla Cross
|6.732
|5
|Volkswagen T-Cross
|6.714
|6
|Hyundai HB20
|6.506
|7
|Fiat Mobi
|5.642
|8
|Hyundai Creta
|5.312
|9
|Chevrolet Onix
|5.095
|10
|Fiat Fastback
|4.511
|11
|Volkswagen Saveiro
|4.481
|12
|Renault Kwid
|4.374
|13
|Chevrolet Tracker
|4.365
|14
|Chevrolet Onix Plus
|4.103
|15
|Volkswagen Nivus
|3.958
|16
|Nissan Kicks
|3.925
|17
|Fiat Pulse
|3.857
|18
|Jeep Compass
|3.680
|19
|Volkswagen Tera
|3.512
|20
|Honda HR-V
|3.455
|21
|Volkswagen Virtus
|3.183
|22
|Toyota Hilux
|3.181
|23
|Caoa Chery Tiggo 7
|3.092
|24
|Fiat Toro
|2.659
|25
|Ford Ranger
|2.183
Esse ranking foi produzido com informações bem frescas da Fenabrave e mostra o quanto o setor automotivo brasileiro ainda está pulsando. É sempre interessante acompanhar essas movimentações e ver como cada modelo se comporta na estrada!