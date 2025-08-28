Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 27 de agosto de 2025, segundo Fipe

Os carros mais vendidos até dia 27 de agosto de 2025
Crédito da imagem: rozeli.costa

O mercado de carros e comerciais leves no Brasil continua a todo vapor, e as mudanças no ranking de vendas até o dia 27 de agosto são bem interessantes. O Volkswagen Polo segue firme no topo, com impressionantes 11.609 unidades vendidas. Logo atrás, aparece a Fiat Strada, que não fica muito atrás, com 10.315 emplacamentos — apenas 1.294 veículos de diferença. Em terceiro lugar, temos o Fiat Argo, que registrou 8.257 vendas.

Se você está de olho nos SUVs, a competição está pegando fogo. O Toyota Corolla Cross assumiu a liderança nessa categoria, vendendo 6.732 unidades. Não dá para esquecer que a concorrência ficou bem próxima, com o Volkswagen T-Cross logo atrás, com 6.714 emplacamentos. Fechando o pódio, temos o Hyundai Creta, com 5.312 unidades comercializadas.

O Fiat Fastback se destaca como o quarto SUV mais vendido, acumulando 4.511 unidades. Na sequência, vem o Chevrolet Tracker, que somou 4.365 emplacamentos, e o Volkswagen Nivus, ocupando a sexta posição com 3.958 unidades vendidas. Essa diversidade mostra como as montadoras estão competindo para oferecer opções cada vez melhores!

Outro destaque do mês foi o Hyundai HB20, que começou voando e liderando, mas perdeu um pouco a força, caindo para a sexta posição, com 6.506 unidades emplacadas. O Fiat Mobi aproveitou a deixa e ficou em sétimo, com 5.642, enquanto o Renault Kwid aparece lá atrás, em 12º lugar, com 4.374 unidades.

No geral, o Fiat Pulse está na 17ª posição com 3.857 vendas. O Volkswagen Tera também aparece no ranking, com 3.512 unidades, ocupando a 19ª posição. Falando em sedãs, o Chevrolet Onix Plus continua sendo o campeão dessa categoria, com 4.103 unidades vendidas, seguido pelo Volkswagen Virtus, que teve 3.183 vendas. E, claro, nas picapes médias, a Toyota Hilux se mantém como a mais procurada, com 3.181 unidades comercializadas.

Bom, agora vamos conferir o ranking completo dos 25 carros mais vendidos no Brasil em agosto de 2025:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Volkswagen Polo11.609
2Fiat Strada10.315
3Fiat Argo8.257
4Toyota Corolla Cross6.732
5Volkswagen T-Cross6.714
6Hyundai HB206.506
7Fiat Mobi5.642
8Hyundai Creta5.312
9Chevrolet Onix5.095
10Fiat Fastback4.511
11Volkswagen Saveiro4.481
12Renault Kwid4.374
13Chevrolet Tracker4.365
14Chevrolet Onix Plus4.103
15Volkswagen Nivus3.958
16Nissan Kicks3.925
17Fiat Pulse3.857
18Jeep Compass3.680
19Volkswagen Tera3.512
20Honda HR-V3.455
21Volkswagen Virtus3.183
22Toyota Hilux3.181
23Caoa Chery Tiggo 73.092
24Fiat Toro2.659
25Ford Ranger2.183

Esse ranking foi produzido com informações bem frescas da Fenabrave e mostra o quanto o setor automotivo brasileiro ainda está pulsando. É sempre interessante acompanhar essas movimentações e ver como cada modelo se comporta na estrada!

