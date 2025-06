Motos mais vendidas até 25 de junho de 2025, segundo Fipe

Até 25 de junho, a Honda CG 160 se destacou como a campeã de vendas no Brasil, com nada menos que 33.051 unidades emplacadas. Não dá pra negar que essa moto conquistou o coração dos brasileiros! E na cola dela, a Honda Biz ficou em segundo lugar, com 19.676 vendas.

Mas não para por aí! Na terceira posição, temos a famosa Honda Pop 110i, que somou 16.625 unidades comercializadas. Logo atrás, a robusta NXR 160 Bros também da Honda se garantiu com 14.290 vendas. A disputa é saudável e, em quinto lugar, está a Sport 110i, com 7.816 emplacamentos. Para fechar o top seis, a Yamaha YBR 150 registrou 4.840 unidades.

Dá pra ver que a Honda realmente está dominando o mercado, mas não podemos descuidar das concorrentes.

Ranking das motos mais vendidas em junho de 2025

Continuando a lista dos campeões, em sétimo lugar, aparece a Honda CB 300F, com 3.909 motos vendidas. Em seguida, a Honda PCX 160 fez seu nome com 3.443 unidades emplacadas. Já a Honda Sahara 300 ficou com 3.426. E para completar o ranking, a Yamaha Fazer 250 registrou 3.198 vendas.

Aqui está um resumo do que rolou até agora:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 33.051 2º Honda Biz 19.676 3º Honda Pop 110i 16.625 4º Honda NXR 160 Bros 14.290 5º Sport 110i 7.816 6º Yamaha YBR 150 4.840 7º Honda CB 300F 3.909 8º Honda PCX 160 3.443 9º Honda Sahara 300 3.426 10º Yamaha Fazer 250 3.198

É incrível como as motos se tornaram uma parte essencial do nosso dia a dia, principalmente para quem enfrenta o trânsito. Por isso, é legal ver quais marcas estão na dianteira e quais modelos estão fazendo sucesso. Cada uma dessas motos tem sua própria personalidade, e é uma boa oportunidade para discutir com os amigos e quem sabe até planejar a próxima troca. Afinal, quem não gosta de dar uma voltinha com os amigos em um fim de semana?