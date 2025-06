American Vogue busca novo diretor de conteúdo editorial

A Vogue está contratando um novo chefe de conteúdo editorial para a edição americana da revista. A informação foi anunciada por Anna Wintour, que tem 75 anos e é a diretora de conteúdo da Condé Nast e diretora editorial global da Vogue. Wintour comunicou a equipe sobre a necessidade dessa nova posição.

Como diretora de conteúdo, Wintour supervisiona diversas marcas ao redor do mundo, como Wired, Vanity Fair, GQ, Glamour, entre outras, exceto a revista The New Yorker, que é gerida por David Remnick. Wintour é editora-chefe da Vogue desde 1988.

Nos últimos quatro anos, a Condé Nast alterou sua estrutura editorial, unificando as equipes editoriais das diferentes regiões onde atua. Agora, cada mercado possui um chefe de conteúdo editorial que se reporta a um diretor editorial global. A nova vaga na Vogue dos Estados Unidos se encaixa nessa reorganização e se juntará a outros líderes de conteúdo em países como Japão, China, Índia, Reino Unido, França, Espanha, Alemanha, Itália e no Oriente Médio.

Com a criação desta nova função, espera-se que Wintour tenha mais tempo para apoiar igualmente as diferentes regiões, além de continuar sua liderança em todas as publicações da Condé Nast, exceto na The New Yorker.

A expectativa agora gira em torno de quem será o novo responsável pelo conteúdo editorial da Vogue americana.