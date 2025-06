Renault Kardian 2026 terá versão topo e mais equipamentos

O Renault Kardian 2026 está se preparando para dar as caras nas concessionárias no segundo semestre deste ano, e as novidades prometem agitar o mercado! Embora o visual externo não tenha mudanças drásticas, com algumas alterações sutis no para-choque dianteiro e a adição de uma nova cor azul — a Azul Iron, também vista no Kwid Intense —, o grande foco fica no interior do carro.

A primeira grande novidade é a nova versão top de linha, que vai substituir a atual Première Edition com o nome de Iconic. Algumas imagens que vazaram no site da Renault no Paraguai mostram um interior com um acabamento mais sofisticado. A cabine vai contar com bancos e um painel revestidos em couro marrom, além de detalhes em dois tons. O quadro de instrumentos digital também vai ganhar um novo layout, mas vale ressaltar que essa mudança pode não estar presente em todas as versões.

Central Multimídia e Tecnologias que Fazem a Diferença

Outra mudança empolgante é a central multimídia que foi repaginada. Agora, ela tem uma tela de 10 polegadas que flutua no painel. Muita gente se incomodava com o visual arredondado do modelo anterior, e esse novo design com cara de tablet é bem mais moderno. E a boa notícia é que o Kardian vai continuar com o Android Auto e Apple CarPlay sem fio, algo que estava pegando mal na versão atual.

Essas novidades não foram uma surpresa total. Os concessionários já tinham dado o toque que a Renault estava buscando melhorar a competitividade do modelo, especialmente nas tecnologias embarcadas e no acabamento interno.

Performance Que Encanta

O Renault Kardian 2026 vai manter o motor 1.0 turbo flex que já conhecemos, entregando até 125 cv e 22,4 kgfm de torque. O câmbio é o mesmo, podendo ser manual de seis marchas ou o automatizado EDC. Recentemente, uma unidade foi flagrada com o emblema “Turbo 220”, seguindo a tendência de outras montadoras que sempre buscam deixar suas nomenclaturas mais impactantes.

A Concorrência Está Acirradíssima

Apesar de todas essas características atrativas, o Kardian ainda tem um longo caminho pela frente para encostar no líder de vendas do segmento. Até agora, em 2025, foram emplacadas 9.004 unidades do modelo francês, enquanto o Fiat Pulse já superou a marca das 16 mil. E não vamos esquecer do VW Tera, que se vendeu feito água, com 12 mil unidades em menos de uma hora!

No fechamento de 2024, o Kardian vendeu 24.409 unidades, em comparação a 39.084 do Pulse, uma diferença significativa. Diante disso, não é surpresa ver a Renault se movimentando para tentar diminuir essa distância e se consolidar no mercado.

Novidades a Caminho

Antes, a Renault vai lançar o SUV médio Boreal, previsto para julho. Esse veículo vai complementar os esforços da marca em renovar sua linha e conquistar consumidores que buscam mais tecnologia e conforto.

Com tantas mudanças a caminho, a expectativa fica ainda maior em relação ao desempenho do Kardian em um mercado tão competitivo.