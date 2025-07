Mini JCW Countryman ALL4 Exclusive tem 317 cv e preço a partir de R$ 370.990

O Mini JCW Countryman acaba de ganhar uma nova versão para o Brasil, e se você é fã de carros, vai querer conferir. Lançada em junho, a versão ALL4 Exclusive chega com tudo, trazendo sob o capô um motor 2.0 turbo que entrega até 317 cv e 40,8 kgfm de torque. Já dá pra imaginar o que é dirigir essa máquina, não é mesmo? O melhor é que você já pode encomendar nas concessionárias, com preço a partir de R$ 370.990.

Falando em estilo, essa versão Exclusive se destaca com rodas pretas de 19” e uma carroceria clean, sem aquelas faixas tradicionais. E por dentro, a coisa é ainda mais interessante. O visual em vermelho e preto ao longo do painel e nos bancos com ajustes elétricos é um show à parte. O grande destaque é o painel de instrumentos OLED de 240 mm, que integra tanto o velocímetro quanto a central multimídia. Prático, não?

E quem não gosta de tecnologia? O Mini vem equipado com o novo MINI Operating System 9, permitindo que você controle tudo pelo toque ou até mesmo por comando de voz. Não dá pra deixar de ressaltar o sistema de som da Harman Kardon, com 12 alto-falantes e 365 watts que vão transformar suas playlists em verdadeiros shows enquanto você dirige. Aposto que quem já passou por um trânsito chato vai valorizar um bom som!

Pensando na segurança, o pacote de assistência é completo. Tem alerta de mudança de faixa, detecção de ponto cego, sensores de estacionamento e até uma câmera de ré com visão panorâmica. Isso faz toda a diferença quando você precisa manobrar em vagas apertadas ou sair de uma situação complicada. E se você é daqueles que gosta de um app para ter tudo na palma da mão, vai curtir a compatibilidade com o MINI App, que te permite trancar/destrancar o carro e verificar o status dele a qualquer hora.

O coração deste SUV é um motor de quatro cilindros, 2.0 litros TwinPower Turbo, que se combina com uma transmissão automática Steptronic de sete velocidades com paddle shifts no volante. A tração integral ALL4 é perfeita para quem não abre mão de dirigir com segurança em diversas condições. Olha, passar de 0 a 100 km/h em apenas 5,6 segundos é algo que qualquer amante de velocidade vai apreciar!

Em termos de dimensões, o Countryman mede 4.447 mm de comprimento, 1.843 mm de largura e 1.645 mm de altura. O porta-malas tem capacidade para 505 litros, ideal para viagens ou para aquele dia de compras. E o tanque de combustível comporta até 54 litros, então é mais quilometragem na estrada e menos paradas.

Por fim, se você é dos que curtem personalização, essa versão oferece dez opções de cores diferentes para a carroceria. Além disso, o teto pode ser preto ou na mesma cor da carroceria. O interior sempre tem um toque de sofisticação com acabamento em preto e detalhes em vermelho. É tudo pensado pra deixar sua experiência ainda mais incrível ao volante.