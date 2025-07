Eliminação no ‘MasterChef Brasil 2025’ e presente de Helena Rizzo

Quem saiu do 'MasterChef Brasil 2025'? Participante erra na confeitaria e se despede com mimo de Helena Rizzo.

Episódio traz desafios com miúdos, confeitaria difícil e uma despedida emocionante

No nono episódio da 12ª temporada do "MasterChef Brasil", transmitido na noite de terça-feira (22), os espectadores foram surpreendidos por uma série de desafios emocionantes. Sem a presença do jurado Erick Jacquin, que foi alvo de críticas nesta edição, a competição teve um toque especial com a participação de chefs renomados e provas desafiadoras.

Os 12 competidores enfrentaram um primeiro desafio que envolveu miúdos, partes menos populares de animais, como pulmão de carneiro, coração e fígado de pato, moela de galinha, pé de porco e até fissura de cordeiro. Para auxiliá-los nessa tarefa complicada, Rodrigo Oliveira, chef conhecido por seu trabalho no restaurante Mocotó em São Paulo, retornou ao programa. Ele, que já foi jurado na 10ª temporada, se mostrou confortável na cozinha e comentou: "Me sinto em casa aqui". Durante a prova, trocou brincadeiras com o jurado Henrique Fogaça, que comentou a ausência de Jacquin de forma bem-humorada.

A dinâmica do episódio foi intensa. A competidora Daniela iniciou a escolha dos duelos, selecionando Felipe M. para confrontá-la. Cada dupla teve que preparar pratos a partir de um miúdo distinto, determinado pelo vencedor da prova anterior. O desafio destacou as habilidades e a criatividade dos competitors, enquanto eles tentavam apresentar refeições saborosas a partir de ingredientes que geram preconceito.

O episódio também incluiu uma desafiadora prova de confeitaria que exigiu precisão e técnica. Ao final, a eliminação foi anunciada, deixando os fãs com um sentimento de "quase lá" em relação ao participante que teve que deixar a competição. A despedida foi marcada por momentos emocionantes, com votos de incentivo e apreço, destacando a força da amizade construída entre os competidores ao longo do programa.

Esse episódio do "MasterChef Brasil" provou mais uma vez que a série é capaz de unir desafios culinários complexos com histórias de superação e emoção, mantendo os telespectadores sempre ansiosos por mais.