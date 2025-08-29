MG4 EV é lançado na China com bateria semissólida a partir de R$ 51 mil

A nova sensação do mundo automotivo é o MG4, que fez sua estreia no Salão do Automóvel de Chengdu 2025, promovido pela MG, a marca da gigante SAIC. Esse hatch elétrico compacto já está chamando atenção, trazendo cinco versões disponíveis no mercado chinês, com preços que vão de 68.800 a 102.800 yuans (algo em torno de R$ 51 mil a R$ 74 mil). Para quem busca performance, a versão mais top, a Anxin Edition, vem com uma bateria semissólida, o que promete deixar a experiência de condução ainda mais elétrica e empolgante.

Construído em uma plataforma elétrica pura chamada E3, o MG4 oferece uma autonomia impressionante de até 530 km, segundo o ciclo CLTC. Você já imaginou quanto liberdade isso traz para as suas viagens? E se você está pensando em recarregar, a boa notícia é que a bateria pode ser recarregada de 30% a 80% em apenas 20 minutos. É prático e descomplicado, ideal para quem não gosta de perder tempo.

Esse hatch elétrico vem equipado com um motor de 120 kW (equivalente a 161 cv) e um torque de 250 Nm. Com essa potência, ele alcança uma velocidade máxima de 160 km/h. Existem duas opções de bateria: uma de 42,8 kWh e outra de 53,9 kWh, dependendo da versão que você escolher. A sensação ao volante, especialmente em estrada, deve ser realmente divertidas!

Falando em design, o MG4 não decepciona. Ele foi atualizado com faróis de projeção, uma grade em colmeia e dutos de ar laterais que lhe conferem um ar mais esportivo e moderno. Com medidas que somam 4.395 mm de comprimento, 1.842 mm de largura e 1.551 mm de altura, ele traz um equilíbrio ideal entre compacidade e espaço, tudo isso com uma distância entre-eixos de 2.750 mm.

Por dentro, o MG4 também se destaca. O painel digital e a central multimídia são verdadeiros espetáculos, com opções de telas de 10,25, 12,8 ou 15,6 polegadas. Tudo funciona com um chip Qualcomm Snapdragon 8155 e conta com a conectividade inteligente MG x OPPO. Além disso, ele ainda mantém alguns controles físicos, algo que facilita muito no dia a dia, especialmente para quem não gosta de ter que navegar por muitas telas enquanto dirige.

Para os mais antenados em tecnologia, a versão topo de linha conta com assistentes de direção avançados. Isso inclui 12 radares ultrassônicos e câmeras 360°, que ajudam em manobras mais difíceis, como mudanças de faixa e estacionamento inteligente. E embora a bateria semissólida seja um avanço interessante, será que ela realmente se garante em autonomia quando comparada a outras opções do mercado? Vale a pena ficar de olho.

A pré-venda do MG4 já começou no início do mês, com descontos especiais que certamente vão atrair a atenção de quem está em busca de um carro elétrico com um bom custo-benefício. Lembrando que o modelo, que anteriormente recebeu o nome de MG Mulan, já fez sua estreia na China em 2022, reforçando a aposta da MG no competitivo mundo dos veículos elétricos compactos. Com todas essas novidades, a marca promete trazer mais um jogador forte para o mercado.