Câmbio manual em declínio: dados demonstram a tendência

Os SUVs estão dominando as ruas desde o final da década de 1990 nos EUA e, a partir de um tempinho depois, em outras partes do mundo. Mas tem outra tendência se consolidando nas estradas: as transmissões automáticas. Em pouco tempo, elas se tornaram quase o padrão e estão fazendo os câmbios manuais parecerem uma relíquia do passado.

Vamos dar uma olhada nas mudanças ao longo dos anos. Em 2001, quando você pensava em um carro na Europa, quase todo mundo escolhia a transmissão manual. Um impressionante 91% dos carros registrados nos maiores mercados europeus, como Alemanha, Reino Unido e França, eram manuais. Naquela época, era sinônimo de controle e prazer ao dirigir, especialmente entre os modelos de luxo.

Com o passar dos anos, a tecnologia evoluiu. As transmissões automáticas, que antes eram um luxo, passaram a ser muito mais acessíveis. É interessante notar que também ajudaram a relaxar um pouco a intensidade do trânsito, que só vem aumentando. Imagine você enfrentando aquela rodovia cheia de carros e ter que pensar a cada minuto para mudar de marcha! A automática faz essa tarefa pesada ficar muito mais fácil.

Agora, o cenário mudou bastante. No ano passado, apenas 29% dos carros registrados na Europa ainda contavam com câmbio manual. Se olharmos para os carros de luxo, o impacto é ainda mais visível: em 2001, 31% deles tinham câmbio automático; em 2024, esse número saltou para 97%. E nas marcas mais populares, a mudança foi incrível: a participação das automáticas cresceu de 5% para 63% nesse mesmo período.

Participação das vendas de carros com transmissão manual

| Mercado | 2001 | 2024 |

|——————|——-|——-|

| Alemanha | 83% | 18% |

| Reino Unido | 86% | 22% |

| França | 95% | 28% |

| Itália | 98% | 48% |

| Espanha | 97% | 41% |

| Total Europa | 91% | 29% |

| EUA | 28% | 0,7% |

Nos EUA é ainda pior

Em solo americano, a situação é ainda mais drástica. Conhecida por seus veículos robustos, a terra das picapes é onde as transmissões automáticas reinam absolutas. Desde que a General Motors lançou a primeira transmissão automática em grande escala em 1939, a popularidade só aumentou. Em 2001, 72% dos novos veículos leves já vinham com essa tecnologia. Já em 2022, as transmissões manuais representavam meros 0,8% das vendas. É quase como se estivéssemos falando de uma espécie em extinção.

Enquanto isso, muitos motoristas estão se apaixonando por modelos que oferecem não apenas conforto mas também praticidade na hora de dirigir. E quem já teve que encarar um trânsito pesado sabe bem o quanto isso é importante. No fim das contas, as trocas de marcha automáticas não só trazem uma experiência mais tranquila, mas também refletem as necessidades do dia a dia na direção.

Se você preferir um câmbio manual, ainda existem algumas opções por aí, mas a tendência é clara: as transmissões automáticas vieram para ficar, tornando a vida de quem dirige um pouco mais fácil, mesmo em meio ao caos do trânsito.