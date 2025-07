MG aprova lei de IPVA exclusiva para Fiat Pulse e Fastback Hybrid

Depois da polêmica lá em São Paulo, onde o governo estadual decidiu dar preferência apenas para modelos híbridos da Toyota, Minas Gerais resolveu dar a sua própria resposta. Recentemente, a Assembleia Legislativa de Minas aprovou uma lei que inclui não só híbridos, mas também carros elétricos e aqueles movidos a gás natural ou etanol produzidos dentro do estado. Mas calma, vem a pegadinha!

Sabe quem vai se beneficiar com a isenção de IPVA? Somente os modelos da Stellantis, fabricados em Betim. A lei é bem específica, apontando que um veículo novo, feito no estado, só terá isenção se tiver um motor que funcione a gás ou energia elétrica, ou se for híbrido com pelo menos um desses motores.

Aliás, na prática, apenas os SUVs Fiat Pulse e Fastback, que contam com um sistema híbrido leve, estão aptos a aproveitar essa isenção de IPVA. Para quem não sabe, esse sistema não é um híbrido completo, mas um motor a combustão que recebe um “help” de um pequeno motor elétrico que não faz o carro andar por si só, ao contrário do que encontramos em modelos como o Toyota Corolla.

Esse motor T200 que equipa esses SUVs também aparece em outros modelos da Stellantis, como o Citroën C3 e Peugeot 208. A linha é bem interessante: estamos falando de um motor flex de 1.0 que, com a ajuda da eletrificação leve, mantém a potência de 125 cv com gasolina e 130 cv com etanol. Ah, e tudo isso vem junto de um câmbio CVT que simula sete marchas. Para quem já pegou trânsito, sabe que um câmbio esperto faz toda a diferença na hora de acelerar!

O Projeto de Lei que gerou essa mudança, conhecido como PL 999/15, foi criado pelo deputado Sargento Rodrigues e agora está aguardando a aprovação do governador Romeu Zema. Isso quer dizer que, se tudo correr bem, os mineiros poderão aproveitar essa isenção brevemente, o que com certeza vai animar quem está pensando em trocar de carro.