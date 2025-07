Bastidores e curiosidades de “Paulo, o apóstolo” da Record

Divulgação de especial sobre Paulo, o Apóstolo

Na próxima sexta-feira, dia 7 de abril, a emissora exibirá um programa especial dedicado a Paulo, uma figura central na história do cristianismo. O especial acontece às vésperas da estreia da minissérie “Paulo, o Apóstolo”, que promete explorar a vida e os ensinamentos desse importante apóstolo.

Paulo é considerado um dos principais divulgadores da fé cristã e sua influência persiste até os dias de hoje. Segundo o teólogo Luiz Sayão, “Paulo foi uma das figuras mais influentes da história humana”, destacando seu papel na propagação dos ensinamentos de Jesus.

No especial, pesquisadores de renome, tanto do Brasil quanto do exterior, abordarão momentos significativos da jornada de Paulo e seu impacto no desenvolvimento da Igreja Primitiva. A autora da minissérie, Cristiane Cardoso, comentou sobre a importância da vivência prática dos ensinamentos de Jesus pelos primeiros cristãos, que foram retratados na produção.

O programa também levará a audiência a locais históricos relacionados à vida de Paulo. A equipe irá visitar prisões onde acredita-se que ele tenha escrito cartas que se tornaram fundamentais para a fé cristã. Um dos pontos destacados é a Grécia, onde Paulo teria batizado Lídia, a primeira pessoa não judia a adotar a nova fé. Em Malta, pesquisadores marítimos irão apresentar o trabalho que realizam em busca de vestígios do naufrágio de Paulo no Mar Mediterrâneo.

Outro momento marcante do especial será a entrevista com Mark Gatt, um mergulhador que, em 2005, encontrou uma âncora que remonta à época do império romano. Essa âncora pode estar relacionada ao navio que transportou Paulo para seu julgamento em Roma. Mark explica a relevância desse achado, mencionando que Lucas, um dos companheiros de viagem de Paulo, informou que estavam em um navio egípcio, o que torna a âncora com nomes de deuses egípcios ainda mais significativa.

Além de explorar a vida de Paulo, o programa revelará detalhes da superprodução “Paulo, o Apóstolo”, que contará com 50 capítulos, um elenco de mais de 450 atores, 100 cenários e cerca de 2 mil figurinos.

O “Especial Paulo, o Apóstolo” será transmitido logo após o episódio final da novela “Força de Mulher”, proporcionando uma imersão na história e na trajetória desse apóstolo que deixou uma marca indelével na religião cristã.