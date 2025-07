Mercedes-Benz lança CLA Shooting Brake 2026 com 761 km de autonomia

Que as peruas perderamque as peruas perderam espaço para os SUVs, não é novidade para ninguém. No entanto, ainda existem marcas que acreditam na importância de manter a diversidade de estilos de carroceria para agradar a todos os gostos. Um belo exemplo disso é a nova CLA Shooting Brake, a versão perua e mais “descolada” do elétrico médio da Mercedes-Benz, que acaba de ser lançada na Europa.

Olha, o visual dela é bem parecido com o CLA que foi apresentado no começo do ano, pelo menos até a coluna B. Os faróis mantêm a luz unificada na dianteira, e em vez de uma grade comum, temos um painel preto cheio de 142 estrelas da Mercedes-Benz que iluminam todo o charme do carro. Isso tudo é viável porque, sob o capô, não temos motor a combustão para refrigerar — sim, é uma perua totalmente elétrica! Mas, se você está ansioso por uma versão híbrida leve, pode ficar tranquilo, que ela também está nos planos.

Falando em dimensões, a nova Shooting Brake cresceu. Estamos falando de 4.723 mm de comprimento, 1.855 mm de largura e 1.469 mm de altura. Isso representa um aumento de 35 mm no comprimento, 25 mm na largura e 27 mm na altura em relação à geração anterior. E a distância entre-eixos também cresceu, agora chegando a 2.790 mm. É sempre bom sentir mais espaço, certo?

A Mercedes não anunciou o peso exato, mas é esperado que ele seja maior do que o do sedã CLA elétrico, que já pesa 2.135 kg. E apesar de tudo isso, o porta-malas não é tão prático quanto se poderia esperar. Ele tem 455 litros com os bancos em pé, o que é 30 litros a menos que antes, e até 1.290 litros com os encostos rebatidos — ainda assim, 60 litros a menos que o modelo anterior. Para compensar essa questão, temos um porta-malas dianteiro de 101 litros que pode quebrar um galho.

Se você é fã de teto panorâmico, vai adorar essa novidade. O modelo traz um painel de vidro que vai do para-brisa até o spoiler traseiro, com isolamento térmico e um revestimento refletor de infravermelho. E adivinha? Temos 158 estrelas iluminadas no vidro! E a transparência? Pode ser ajustada pelo sistema multimídia, mudando de opaca para translúcida em até 20 milissegundos. Para quem gosta de dar um show, essa é uma boa!

Dentro, o estilo minimalista da Mercedes se mantém. Prepare-se para ver muitas telas e poucos botões físicos. Tem uma tela de 14 inches para multimídia, outra de 10,25 inches no painel e, como opcional, mais uma tela de 14” para o passageiro dianteiro. Se optar por não ter essa última tela, o painel vai ganhar estrelas retroiluminadas que deixam tudo ainda mais bonito. E para quem gosta de tecnologia, tem também um head-up display disponível.

As primeiras versões que vão chegar ao mercado são as CLA Shooting Brake 250+ e 300 4Matic, ambas com baterias de 85 kWh úteis. A versão 250+ promete uma autonomia de até 761 km, enquanto a 300 4Matic roda até 730 km. E se você precisar dar uma “turbinada” na carga, com carregadores ultrarrápidos de 320 kW, é possível recuperar até 310 km em apenas 10 minutos. A CLA Shooting Brake 250+ entrega 268 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos, enquanto a versão 300 4Matic chega a 349 cv e faz isso em 5 segundos. Impressionante, não é?

As vendas estão previstas para começar na Europa em março de 2026, junto com outras versões elétricas e um modelo híbrido leve que terá motor 1.5 turbo e transmissão automatizada de dupla embreagem. Infelizmente, ainda não há confirmação de quando (ou se) esse modelo vai desembarcar em outros mercados, especialmente porque, nesse segmento, ela está praticamente sozinha. As opções da BMW e Audi, como a Série 3 Touring e a A5 Avant, estão em outra categoria.

Essa nova CLA Shooting Brake definitivamente traz um frescor ao segmento, ideal para quem procura estilo e funcionalidade em um só carro.