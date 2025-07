Brasil, China e Índia podem sofrer sanções por conta da Rússia

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, alertou que países como Brasil, China e Índia podem enfrentar consequências severas devido às sanções secundárias que os Estados Unidos pretendem impor à Rússia. A declaração foi feita durante uma reunião com senadores no Congresso americano, destacando o impacto das decisões de Washington na economia global.

Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que se não houver um acordo de paz em até 50 dias entre a Rússia e a Ucrânia, haverá a imposição de tarifas de até 100% sobre produtos russos. Durante esse pronunciamento, Trump enfatizou a necessidade de Vladimir Putin reconsiderar sua posição nas negociações, já que, segundo Rutte, o resultado das sanções pode atingir diretamente economias de países que, atualmente, têm relações comerciais com a Rússia.

“Se você está no Brasil, na China ou na Índia, é importante avaliar como isso pode impactar seu país. É fundamental que líderes dessas nações se comuniquem com Putin e o incentivem a levar as negociações a sério”, afirmou Rutte.

Embora Trump não tenha entrado em detalhes sobre a implementação dessas tarifas, ele já utilizou a expressão “tarifas secundárias” em referência a taxas aplicadas a países que mantêm relações comerciais com adversários dos EUA. Um exemplo disso foi o anúncio de uma possível taxa de 25% sobre as nações que comprassem petróleo da Venezuela.

Dados do governo brasileiro indicam que 65% das importações de diesel do Brasil vêm da Rússia, o que coloca o país em situação vulnerável diante das novas políticas comerciais americanas. Além disso, nações como China e Índia, que são grandes importadoras de petróleo russo, podem ser fortemente afetadas caso as tarifas se concretizem.

Além das declarações de Trump, o Congresso dos Estados Unidos também está considerando um projeto de lei que poderia autorizar tarifas de até 500% sobre países que sustentem a economia russa e ajudem a financiar a guerra na Ucrânia.

Enquanto isso, alguns senadores, como o republicano Thom Tillis, apoiaram as medidas de Trump, mas expressaram preocupação com o prazo de 50 dias dado ao presidente russo. Tillis ressaltou que Putin poderia usar esse tempo para tentar ganhar vantagem na guerra ou melhorar sua posição para futuras negociações.

Essas declarações ressaltam a complexidade das relações internacionais e o impacto que decisões políticas podem ter nas economias globais, especialmente para nações que dependem de importações de países envolvidos em conflitos.