Mercedes-Benz Classe G terá nova versão conversível

Os conversíveis, ou cabriolets, sempre tiveram um lugar especial no coração dos amantes de carros. No Brasil, eles podem até ser raros, mas sempre atraem olhares. Com as montadoras focando em uma produção mais enxuta, esses modelos têm se tornado ainda mais escassos. Mas, por outro lado, algumas marcas ainda insistem em lançar novidades nessa categoria. Um bom exemplo é a Mercedes-Benz, que está preparando uma surpresinha para o seu SUV mais icônico.

O Classe G já é conhecido como um dos luxos da marca, mantendo uma verdadeira essência off-road que o torna ainda mais exclusivo. Recentemente, a Mercedes soltou um teaser, que, apesar de discreto, acendeu a curiosidade. E olha que o Salão de Munique está logo ali, prestes a abrir as portas e dar mais detalhes sobre essa novidade.

Enquanto isso, algumas perguntas ficam no ar. O que será que vem por aí em termos de motorização? Um executivo da Mercedes insinuou que a versão elétrica não está fazendo tanto sucesso quanto esperavam, o que pode até indicar que eles optem por um motor a combustão para o novo Classe G Cabrio.

Visualmente, a expectativa é que o modelo tenha um teto de lona que cobre toda a cabine, mas que poderá ser removido completamente. Isso deve dar um charme de picape ao SUV, já que o porta-malas vai ficar exposto. E quem é fã do Classe G sabe que a clássica roda sobressalente na traseira deve permanecer.

Por falar em valores, mesmo sem confirmação ainda, é improvável que essa nova versão seja barata. Atualmente, o Classe G começa em torno de 145 mil euros na versão elétrica, e a gasolina está na faixa de 161 mil euros. Traduzindo isso para reais, os preços giram em torno de R$ 918 mil e R$ 1,02 milhão. Realmente é um investimento considerável!

Um ponto que deixa todos curiosos é a possibilidade de uma versão AMG do Classe G Cabrio. Até agora, essa fusão nunca aconteceu, mas quem sabe se essa nova geração não traz essa novidade?

Então, se você é apaixonado por carros e já sonhou em dirigir um Classe G Cabrio com o vento no rosto em uma estrada aberta, vale ficar de olho nas novidades que a Mercedes-Benz promete trazer. Afinal, dirigir um SUV como esse, com toda sua beleza e potência, é um sonho para muitos.