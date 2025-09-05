Notícias

Interdição total da rodovia Oswaldo Cruz para obras em Ubatuba

Trecho da Rodovia Oswaldo Cruz interditado com cones e viaturas do DER em Ubatuba.
Interdição da Rodovia Oswaldo Cruz em Ubatuba para obras de sinalização.

A Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125), que liga Taubaté a Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, vai passar por uma interdição total em um dos trechos mais íngremes e sinuosos do Brasil. Essa parada está marcada para os dias 9, 10, 16 e 17 de setembro, sempre das 11h às 15h, no trecho entre o km 79,6 e o km 87. O motivo? A realização de obras de sinalização.

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) informa que os serviços vão incluir a pintura de faixas e a instalação de tachas refletivas, essenciais para garantir a segurança de quem passa por ali. Eles também destacam que escolher esses horários é uma tentativa de amenizar os impactos no tráfego.

Trecho em serra exige bloqueio total

O DER explica que, neste caso, a técnica de “pare e siga” não vai funcionar. Isso se deve ao fato de o trecho interditado estar em uma área de serra com curvas fechadas e baixa visibilidade, o que impede a liberação alternada das pistas. Durante a interdição, apenas veículos de emergência terão acesso.

A notícia foi divulgada por um portal local, que sugere que os motoristas planejem suas rotas com antecedência. Evitar os horários de fechamento pode ser uma boa estratégia para não enfrentar filas e atrasos acessando o litoral.

Rotas alternativas para motoristas

Se você está indo de Ubatuba para Caraguatatuba, a alternativa recomendada é usar a Rodovia Rio-Santos (SP-055). Já quem parte de Taubaté em direção a Ubatuba deve pegar a Rodovia Governador Carvalho Pinto (SP-070), seguir pela Rodovia dos Tamoios (SP-099) e, eventualmente, se conectar à Rio-Santos.

Atenção: se houver condições climáticas adversas, como chuvas fortes, o cronograma pode ser alterado. Para informações atualizadas, o DER disponibiliza o telefone 0800 055 5510.

Operação de segurança e cuidados práticos na descida da serra

A operação terá o apoio da Polícia Militar Rodoviária e de equipes da Unidade Básica de Atendimento (UBA) em pontos estratégicos, como bases em São Luiz do Paraitinga e em Ubatuba. O objetivo é orientar os motoristas, agilizar atendimentos e reforçar a segurança no trecho interditado.

Enquanto isso, quem passar pela serra da Oswaldo Cruz deve tomar cuidado extra. É fundamental manter uma distância segura entre os veículos, evitar freadas bruscas e estar sempre atento às curvas acentuadas.

Um ponto importante é a utilização correta da marcha ao descer a serra. A orientação é para usar marchas reduzidas (primeira, segunda ou terceira, dependendo do peso do veículo e da inclinação), para evitar o superaquecimento e a perda de eficácia dos freios.

Com um bom planejamento de rota, respeito às sinalizações e o uso adequado das marchas, você pode aumentar significativamente a segurança na travessia desse trecho que é considerado um dos mais desafiadores do Brasil.

