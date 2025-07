Mercedes-AMG GT4 EV será lançado em 2026 com 1.341 cv

A Mercedes-AMG está prestes a revolucionar o mundo dos hipercarros com o conceito do AMG GT XX. Esse modelo é um teaser do futuro GT4 EV, o primeiro hipercarro elétrico com quatro portas da marca. A expectativa é que a versão final chegue para nós em 2026, trazendo um verdadeiro espetáculo sobre rodas.

Esse novo GT será 100% elétrico, substituindo o atual AMG GT 4-Door, que conta com um motor V8 híbrido. E não é pouco: estamos falando de impressionantes 1.341 cv! Para você ter uma ideia, ele vai competir diretamente com titãs como o Porsche Taycan.

### Plataforma e Tecnologia

O coração do carro será a nova plataforma elétrica AMG.EA, criada especialmente para os esportivos da marca. Ela promete um carregamento ultrarrápido com tecnologia de 800 volts, ideal para quem não quer perder tempo na estrada ou em paradas.

As baterias, inspiradas no que há de mais avançado na Fórmula 1, terão mais de 100 kWh e células resfriadas individualmente. Isso assegura um desempenho constante em cada aceleração. E para os apaixonados por viagens longas, o GT4 EV vai recarregar cerca de 400 km em apenas cinco minutos, com autonomia superior a 724 km. Quem já se viu no meio do trânsito pesado sabe o quanto isso é valioso!

### Potência Impressionante

O modelo será alimentado por três motores elétricos, um na frente e dois atrás, desenvolvidos pela britânica Yasa. Com essa combinação mágica, ele entrega 1.341 cv, mas também haverá uma versão menos extrema com 945 cv. A aceleração de 0 a 96 km/h deve ocorrer em menos de 2 segundos, e sua velocidade máxima será de impressionantes 320 km/h. E quem disse que som de carro esportivo tem que ser só de motor a combustão? Para manter a emoção, o GT XX terá alto-falantes externos que simulam o ronco de um V8 e até efeitos de troca de marchas virtuais.

### Design Impecável

Falando sobre estilo, o design do GT XX é uma fusão incrível de linhas de cupê com quatro portas. Com um teto baixo e traços bem agressivos, a frente possui uma grade ativa para melhorar a aerodinâmica e faróis com três pontos de LED. Além disso, a parte lateral tem maçanetas embutidas e janelas sem moldura — uma verdadeira obra de arte! Na traseira, o design remete um pouco ao Ferrari 812, apresentando lanternas redondas e um aerofólio ativo que garante aquela pegada esportiva.

### Conforto e Tecnologia Interna

Por dentro, a versão de produção será um pouco mais discreta que o conceito, mas ainda assim bem moderna. Podemos esperar um painel digital voltado para o motorista e uma tela multimídia central grandona. E como um toque a mais para o nosso planeta, o GT4 EV utilizará materiais mais sustentáveis, como um novo revestimento feito a partir de pneus reciclados.

Se alguns elementos futuristas, como o volante em formato de manche, não forem para a linha de produção, muitos detalhes já conhecidos dos fãs da AMG devem permanecer, como os comandos sensíveis ao toque e um acabamento esportivo que é marca registrada.

### Expectativa de Lançamento

A estreia do AMG GT4 EV está marcada para este ano, com vendas começando em 2026, e a expectativa é que o preço supere os US$ 200 mil. Este carro vem para competir contra não só o Taycan, mas também outras feras como Lucid Air, Tesla Model S, Lotus Emeya e muitos outros.

Então, você já está na contagem regressiva para conhecer essa máquina?