F3 em Spa: vitória de Strømsted e boas subidas dos franceses

Neste sábado, o circuito de Spa-Francorchamps presenciou a vitória de Noah Strømsted, da equipe Trident, na corrida sprint. Este resultado marca um novo momento na competição, especialmente após a forte presença de Rafael Câmara nas primeiras etapas da temporada. Strømsted, competindo de perto com Freddie Slater, da Hitech, conseguiu abrir uma vantagem de quase sete segundos ao cruzar a linha de chegada.

Freddie Slater, que havia começado a corrida na pole position, terminou em décimo lugar e teve dificuldades durante o percurso. Após um bom desempenho nas corridas iniciais na pista de Bahrein, onde conquistou o pódio, Slater enfrentou problemas ao gerenciar os pneus, o que resultou em uma queda significativa em sua classificação. Embora ele tenha conseguido garantir um ponto na corrida, passou os últimos minutos lutando para manter sua posição.

O pódio contou também com Ugochukwu, da Prema, e Wurz, da Trident. Ambos mostraram um progresso evidente nas corridas até na metade de julho. Entretanto, as boas notícias do dia vão para Nikola Tsolov, da Campos, e Rafael Câmara. O brasileiro, que começou a corrida na 11ª posição, conseguiu limitar as perdas em relação a Tsolov, enquanto o piloto búlgaro avançou da sexta para a quarta posição ao final da prova.

Por outro lado, Alessandro Giusti (MP Motorsport) e Théophile Naël (VAR) não tiveram um desempenho tão positivo após uma qualificação difícil, terminando em respectivamente 18º e 23º lugares. Ambos mostraram ritmo competitivo durante a corrida, mas não conseguiram compensar a desvantagem acumulada nas qualificações. Giusti quase garantiu pontos ao terminar em 11º, enquanto Naël conseguiu ganhar algumas posições, mas não conseguiu manter a boa fase que tinha em corridas anteriores.

Neste domingo, o piloto Brad Benavides, da AIX Racing, vai largar pela primeira vez na pole position e buscará resistir à pressão de Rafael Câmara, que parte em segundo lugar. Câmara é um dos candidatos fortes ao título, mesmo sem vencer desde 1º de junho. A expectativa é alta para saber se ele conseguirá retornar ao lugar mais alto do pódio amanhã.