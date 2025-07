Dinossauro intrigante com mãos gigantes surpreende cientistas

Mesmo depois de bilhões de anos, os dinossauros continuam a ser uma verdadeira fonte de fascinação para cientistas e curiosos de plantão. Recentemente, uma nova espécie foi identificada no México e recebeu o nome de Mexidracon longimanus. Traduzindo, isso significa “dragão mexicano de mãos longas”, uma escolha de nome bem intrigante!

Os fósseis desse dinossauro foram descobertos na Formação Cerro del Pueblo, em Coahuila, e chamaram a atenção por suas semelhanças com os avestruzes que vemos hoje. Estima-se que ele tenha vivido há cerca de 73 milhões de anos, durante o período conhecido como Cretáceo Superior.

Os restos

Esse dinossauro, que tinha menos de 3 metros de comprimento, apresentava algumas características bem únicas. Em vez de dentes, ele tinha mandíbulas em forma de bico. Isso indica que sua dieta era variada, provavelmente composta por folhas, frutos, flores e brotos, revelando um comportamento bem onívoro.

Outra descoberta interessante foi a presença de plumagem, algo que era comum entre muitos dinossauros desse grupo. Os fósseis encontrados incluem partes da pelve, vértebras e ossos das extremidades. Esses restos são suficientes para os cientistas montarem um perfil inicial do animal que habitou a Terra há milhões de anos.

Um detalhe curioso refere-se ao tamanho dos metacarpos, os ossos que formam a palma da mão. Eles eram bem longos e delgados, o que fazia com que as mãos se destacassem em comparação ao restante do corpo. Embora os fósseis estejam incompletos, os cientistas esperam conseguir mais evidências no futuro.

Essa descoberta reacende a pesquisa sobre os dinossauros que dominaram o planeta até sua extinção, que, acredita-se, foi causada por um impacto de asteroide. É interessante notar que, além dessas extinções naturais, muitas outras ocorreram devido a ações humanas ou mudanças climáticas.

Ainda há muito a ser explorado sobre a diversidade dos dinossauros. As características do Mexidracon longimanus, como suas mãos desproporcionalmente longas, o bico sem dentes e a plumagem peculiar, oferecem pistas valiosas. Mesmo com fósseis não tão completos, essa nova espécie encontrada no México ajuda a ampliar nosso conhecimento sobre esses seres que moldaram o nosso planeta de maneiras extraordinárias.