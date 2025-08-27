Mercedes-AMG desenvolve novo V8 com potência superior

A Mercedes-Benz tem enfrentado uma verdadeira montanha-russa de opiniões desde que decidiu deixar de lado o motor V8 do modelo anterior do AMG C63 e seguir pelo caminho dos quatro cilindros híbridos. Esse movimento não caiu muito bem entre os fãs, e a esperança de um retorno do poderoso motor de oito cilindros ficou um pouco ofuscada. Mas calma, não jogue a toalha ainda!

Nos bastidores, está em gestação um novo motor de grande cilindrada que promete incendiar os corações dos entusiastas. É um “V8 eletrificado de última geração” que está sendo testado para chegar ao mercado no final de 2027. Ele será desenvolvido para os modelos de desempenho que usam a plataforma AMG.EA. Mal posso imaginar a emoção que isso deve trazer para quem adora aceleração.

Esse novo motor está destinado a dar continuidade ao M178, que foi introduzido há quase uma década e, desde então, tem sido a alma de diversos modelos da linha AMG. O V8 atual de 4,0 litros biturbo já alcançou impressionantes 730 cavalos de potência no AMG GT Black Series — sensacional, né? E não para por aí, porque a Aston Martin, com seu Valhalla, chegou a ter uma versão adaptada desse motor com robustos 828 cv.

Com a concorrência indo além da marca dos 800 cv, não é surpresa ver a Mercedes-AMG preparando um V8 ainda mais potente. O diretor de desenvolvimento da AMG, Steffen Jastrow, comentou que a nova geração do motor será mais potente do que o Black Series. Uma promessa de que esse novo V8 será capaz de fazer nossas almas automotivas vibrarem ainda mais.

Além da potência, esse motor deverá oferecer uma resposta mais ágil ao acelerador. Quem já passou por um momento em que esperou um segundo a mais para sentir aquele empurrãozinho extra vai entender o quão isso pode fazer diferença. A eficiência também será um foco, mantendo-se alinhada às exigências ambientais que estão cada vez mais rigorosas, como as normas Euro 7.

Atualmente, o V8 que está em uso não vai dizer adeus tão cedo. O AMG GT Track Sport, que foi recentemente apresentado, ainda parece contar com um M177 ou M178 atualizado. O CEO da AMG, Michael Schiebe, destacou que ainda há uma boa parcela de clientes que anseiam pelo V8 na sua forma mais pura, o que garante que essa configuração ainda terá seu espaço enquanto houver uma demanda.

Agora, sobre a próxima geração do Classe C, ainda é cedo para afirmar se o V8 fará o retorno triunfal ao C63. O modelo atual ainda não passou pelo facelift, e as reações aos motores de quatro cilindros foram um pouco mornas. Os fãs sentem falta da robustez que apenas um motor grande pode proporcionar. Schiebe admitiu que a AMG percebeu que “perdeu alguns clientes” ao reduzir o número de cilindros. A expectativa é que os motores híbridos possam se apresentar de maneira mais clara, assim como acontece em outros modelos como o C63 perua e o GLC 63.

E, adivinha? O futuro V8 não será o maior motor a gasolina da Mercedes. O V12 também vai continuar respirando, ainda que ele esteja presente em modelos bem específicos como o Maybach S-Class e o blindado S-Class Guard, devido a toda aquela regulamentação de emissões de gases na Europa.

Portanto, a espera por um novo V8 está longe de ser um fardo solitário; há uma expectativa vibrante no ar, e só o tempo dirá como essa história se desenrolará. Enquanto isso, vamos desfrutar das belezas e emoções que os motores atuais têm a oferecer.