Quinta-feira terá clima de Londres em São Paulo

Desde segunda-feira (25), São Paulo viu uma mudança significativa em seu clima. Após um período de calor intenso, uma frente fria chegou e trouxe temperaturas mais amenas, que variam entre 15°C e 26°C. As chuvas isoladas também contribuíram para aumentar a umidade na capital. E o que parece é que não é só uma mudança passageira: com a combinação de ventos marítimos e instabilidades atmosféricas, as previsões indicam mais chuvas, especialmente no meio da semana.

Na próxima quinta-feira (28), outra frente fria deve impactar ainda mais o clima, com temperaturas chegando a uma máxima de 23°C e mínimas de 13°C. O dia promete ser nublado e as pancadas de chuva podem ser frequentes, segundo as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Essa mudança é comum nesta época do ano, mas a intensidade das oscilações climáticas tem chamado atenção.

Impactos da frente fria em São Paulo

A chegada da frente fria certamente trouxe um alívio para o calor, mas também trouxe alguns desafios. A Defesa Civil fez alertas importantes sobre o risco de chuvas localizadas, que podem gerar alagamentos e deslizamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Além disso, o trânsito na cidade pode ficar complicado. A combinação de chuvas repentinas e a movimentação intensa costuma resultar em mais acidentes. Por isso, é sempre bom acompanhar os comunicados de segurança e tomar cuidado redobrado ao sair.

Outra preocupação é a qualidade do ar, que já é um ponto crítico em muitas áreas urbanas. Os dias secos, com pouca ventilação e a acumulação de poluentes, podem agravar problemas respiratórios. Essa situação é preocupação especial para crianças, idosos e aqueles com doenças crônicas. Para quem busca se proteger, recomenda-se evitar exercícios físicos muito intensos durante os horários de umidade baixa e, se possível, usar umidificadores.

Expectativas para o final de semana

O panorama para o final de semana parece mais tranquilo. A previsão é de que as chuvas diminuam e as temperaturas comecem a subir levemente. Até domingo (31), deve haver uma estabilização do clima, com a presença de dias parcialmente ensolarados.

As temperaturas podem ficar entre mínimas de 16°C e máximas que podem chegar a 28°C. Com essa transição, parece que teremos um momento de pausa nas mudanças climáticas antes da chegada da primavera.

Apesar das variações do clima nos últimos dias, as expectativas sugerem um retorno gradual às condições mais normais.