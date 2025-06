McDonald’s se pronuncia sobre polêmica das miniaturas

Ontem, 26 de junho, o McDonald’s anunciou uma novidade que deixou os fãs de carro e cinema em polvorosa: miniaturas do filme “F1”, estrelado pelo Brad Pitt. Essas belezuras podiam ser compradas separadamente ou em um combo que incluía o famoso Quarterão com Bacon. Ou melhor, poderiam, porque a situação não está fácil.

As redes sociais estão bombando com relatos de que está quase impossível colocar a mão em uma dessas miniaturas nas lojas do McDonald’s. Inicialmente, eram duas opções: uma com as cores do McDonald’s e outra com a pintura da fictícia equipe APXGP, onde o Brad é o protagonista. O que parecia ser uma promoção tranquila virou um verdadeiro caça ao tesouro. Sem limite de unidades por cliente, as miniaturas esgotaram rapidamente. E, pelo que parece, o leilão já começou, com preços na internet variando de R$ 200 a R$ 500!

Dá para imaginar, né? A réplica avulsa do carro saía por cerca de R$ 74,90, enquanto o combo com lanche ficava entre R$ 99,90 e R$ 116,70, dependendo do restaurante. Um alvoroço total!

A resposta do McDonald’s

Depois de ver essa confusão toda, a assessoria do McDonald’s no Brasil se manifestou. Segundo eles, a procura pelos brinquedos superou muito a quantidade que estava disponível, deixando muitos fãs a ver navios. E a parte triste: não tem reposição. “Se levou, levou”, é o que dá para entender. No meio dessa correria, várias pessoas estavam comprando as miniaturas em grande quantidade, o que gerou um burburinho nas redes.

Outras ações com o filme

Mas o McDonald’s não parou por aí! Além das miniaturas, estão rolando ações especiais em São Paulo. A fachada do famoso Méqui 1000, na Avenida Paulista, agora está cheia de bandeiras quadriculadas e uma réplica de carro de F1, uma verdadeira homenagem ao universo das corridas.

E mais! Na loja da Rua Henrique Schaumann, que tal testar suas habilidades em um simulador de corrida? Isso vai rolar nos finais de semana, de 28 de junho a 20 de julho. Para quem ama velocidade, parece ser uma oportunidade imperdível!

A expectativa é alta e os entusiastas estão de olho em cada movimento da marca. Afinal, quem não gosta de uma boa combinação entre comida e afeto por carros?