Steam Summer Sale traz descontos em Death Stranding e mais

A plataforma Steam, conhecida mundialmente por sua vasta oferta de jogos, está se preparando para sua tradicional promoção de verão. Este ano, a venda começará na quinta-feira, 26 de junho, às 10h, horário de Brasília, e se estenderá por duas semanas, encerrando-se no dia 10 de julho.

Para marcar o início dessa grande liquidação, a empresa Valve lançou um trailer divertido, que faz uma paródia da conhecida música "Summertime", de DJ Jazzy Jeff e Will Smith. O vídeo, intitulado “Uma Oda à Venda de Verão da Steam”, apresenta a "Steam Lady" como a protagonista, trazendo um toque bem-humorado à campanha.

No trailer, além do tom descontraído, são apresentados alguns dos jogos que estarão em promoção, com destaque para títulos populares como Balatro, Death Stranding, Pico Park 2, Fox Hole, e Lethal Company. Essas opções fazem parte de uma lista ainda maior de jogos que os usuários poderão adquirir com descontos significativos.

A promoção promete oferecer uma ampla variedade de jogos, com descontos variados. Os jogadores interessados podem consultar a lista completa de jogos em promoção diretamente no site da Steam.