Mazda do “desafio em Tóquio” é leiloado por R$ 7 milhões

Fãs da série “Velozes e Furiosos”, preparem-se para babar: o icônico Mazda RX-7 FD, com o famoso body-kit da VeilSide, acaba de ser vendido por nada menos que £911 mil — isso dá cerca de R$ 7 milhões! O leilão rolou na Bonhams, na Inglaterra, e esse carro é pura nostalgia para quem adora velocidade e cultura automotiva.

Esse lindo RX-7, na cor laranja vibrante, foi dirigido pelo personagem Han, interpretado por Sung Kang, em várias cenas no filme “Desafio em Tóquio”. Lembra da abertura do filme? O carro faz uma “dança” com duas beldades a bordo de um Nissan Skyline GT-R. É uma cena que deve fazer qualquer entusiasta soltar um suspiro!

Para dar vida a esse carro nas telonas, a Universal Studios chamou a preparadora japonesa VeilSide Co. Ltd., sob a batuta de Hironao Yokomaku. O resultado foi um kit widebody chamado Fortune, que deixou o carro mais largo em impressionantes 200 mm. As rodas de 19 polegadas, montadas nos pneus Pirelli P Zero Nero, complementam o visual agressivo.

Diferente de muitos carros de filme que acabam danificados nas gravações, esse RX-7 foi tratado com muito carinho. Ele foi usado em cenas estáticas e por dublês, o que ajudou a preservar sua mecânica e estética. De todos os carros usados nas filmagens, estima-se que ele seja um dos apenas dois que sobraram intactos. Para ter uma ideia, do total de 250 carros, muitos foram destruídos ou cortados!

Agora, como se isso já não fosse uma aventura, as filmagens em Tóquio foram bem complicadas. O diretor Justin Lin queria capturar a vibe frenética de Shibuya, um dos lugares mais lotados da cidade, mas a equipe não tinha autorização para filmar por lá. Ele relata que os policiais eram tão educados que demoravam bastante para pedir que saíssem, mas, para contornar isso, até um “bode expiatório” foi contratado para ficar no lugar do diretor, enquanto a produção rodava à noite. Outras cenas foram feitas na Califórnia.

Marcas das filmagens

O laranja perolizado desse RX-7 ainda carrega as marcas que contam sua história. Um adesivo “#71 HAN” no motor e na base do para-brisa não deixa dúvidas sobre sua origem cinematográfica. Além disso, tem marcas de suportes de câmera que fazem parte do seu charme.

Antes do leilão, o carro passou por uma bela restauração. Ele ganhou freios novos, suspensão coil-over e um escapamento esportivo Blitz Nur-Spec. O motor rotativo Wankel de dois rotores foi revisado pela renomada RE-Amemiya e mantém uma potência próxima da original, com cerca de 280 cv. Desde a produção do filme, ele rodou apenas 8 mil km — praticamente um carro novo!

Os bancos originais foram substituídos por conchas da VeilSide, com acabamentos em fibra de carbono e alumínio. Tem também uma garrafa de NOS, que brilha, mas está desconectada, dando um ar de “carro de filme”. E para não ter qualquer susto, ele conta com um rastreador. Afinal, não queremos que ele tenha um “destino de filme”!

Aposentadoria tranquila

Após encerrar sua carreira de estrela, o RX-7 foi comprado em 2008 por um único proprietário no Reino Unido e se manteve bem preservado, sempre rodando em condições secas e raramente exibido. Em abril de 2025, ele passou por uma nova revisão para garantir que tudo estava tinindo.

Esse modelo, lançado em 1992, é uma lenda entre os fãs do JDM (Japanese Domestic Market). Com seu motor 13B-REW biturbo, que na época gerava 255 cv e um torque respeitável, é fácil entender por que ele conquistou os entusiastas do drifting ao redor do mundo. O equilíbrio quase perfeito e a tração traseira fazem dele uma escolha queridinha nos campeonatos, especialmente no D1 Grand Prix.

O RX-7 de Han no filme encapsula a cultura underground japonesa, onde estilo e técnica são tão importantes quanto a potência. Um verdadeiro ícone que deixou sua marca nas ruas e agora brilha em novos caminhos, mesmo longe dos holofotes.