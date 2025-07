BYD assume parceria com Inter de Milão no lugar da Volvo

A Inter de Milão anunciou uma mudança de ares ao encerrar sua parceria com a sueca Volvo e anunciar um novo contrato com a BYD, a famosa montadora chinesa de veículos elétricos e híbridos. Este acordo, que vai até 2028, vai trazer cerca de 70 carros eletrificados para o time, incluindo elenco, comissão técnica e direção. Além dos carros, a parceria também promete ações voltadas para os torcedores.

Agora, essa movimentação vai além de uma simples campanha de marketing esportivo. É parte da estratégia da BYD de se firmar no mercado europeu. Para você ter ideia, em abril, a marca superou a Tesla em vendas de carros elétricos no continente pela primeira vez, conforme estudos do mercado. É um feito e tanto, não é?

A venda de 7.231 unidades em um único mês mostra um crescimento absurda de 169% em comparação com o mesmo período de 2024. E tem mais: a empresa lançou o Dolphin Surf, uma versão alongada do Seagull, e ainda se prepara para construir fábricas na Hungria e na Turquia, tudo para evitar possíveis tarifas da União Europeia.

O futebol é uma poderosa ferramenta para a BYD conquistar a simpatia dos europeus, principalmente em tempos de resistência à entrada de produtos chineses. Associar a marca à Inter de Milão, um clube com um forte apelo global e presença na Ásia, é um passo inteligente para ganhar reconhecimento.

### Como é o Sealion 7, novo carro oficial do Inter?

O Sealion 7, que chegou ao mercado no final de 2024, é um SUV elétrico com design irresistível. Com 4,83 metros de comprimento, ele é ideal para quem busca espaço e conforto. Um dos atrativos é a capacidade de carregamento rápido de até 230 kW. Criado no BYD Design Center em Shenzhen, sob a batuta do designer Wolfgang Egger, o Sealion traz a estética da linha “Ocean”. Essa linguagem de design é também a base do Dolphin e do Seal, que compartilham elementos visuais.

Na frente, o modelo tem um formato que lembra um “X”, com faróis Dual U LED integrados. As curvas da carroceria dão uma sensação de movimento, como se estivéssemos vendo ondas do mar. É bonito de ver!

Ao olhar para os lados, você vai notar que as maçanetas das portas são embutidas e se retraem em movimento — bem futurista, não? E na traseira, uma faixa luminosa percorre toda a largura do SUV, oferecendo um visual elegante e moderno.

Com base na plataforma e-Platform 3.0, criada especialmente para elétricos, o Sealion utiliza a tecnologia de baterias Blade da BYD, que são feitas com fosfato de ferro-lítio e não contêm cobalto. As baterias são integradas na estrutura do veículo, o que resulta em mais rigidez e eficiência energética — uma combinação que todo motorista gostaria de ter!

No que diz respeito à performance, a versão mais robusta do Sealion traz dois motores elétricos e tração integral, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. Com uma velocidade máxima de 215 km/h e um sistema de distribuição de torque inteligente, você vai sentir todo o controle e estabilidade ao dirigir.

### Parceria com BYD não é novidade

Aliás, essa não é a primeira vez que o time italiano recebe investimentos de chineses. Em 2016, a Suning adquiriu 70% da Inter. Sob a direção de Steven Zhang, a equipe voltou a brilhar, conquistando títulos e se destacando no cenário esportivo. No entanto, a situação financeira da Suning se complicou após a pandemia, levando a um empréstimo significativo. O resultado? A perda do controle da Inter quando as contas não foram feitas.

Em meio a tudo isso, é fascinante ver como o mundo automotivo e esportivo se entrelaçam, trazendo novidades que vão desde tecnologias inovadoras até mudanças nas parcerias.