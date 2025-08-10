Marcas internacionais que ainda não chegaram ao Brasil

Está quase tudo preparado para a chegada da Cadillac ao Brasil, e a expectativa está lá em cima! A General Motors já começou a fazer clínicas com clientes, estudando como posicionar a marca por aqui. Eles até trouxeram unidades do Lyriq e do Optiq para eventos fechados, como nas 6 Horas de São Paulo da WEC. A sacada é que a Cadillac vai focar em vender apenas modelos elétricos, com a tecnologia da plataforma Ultium. Se tudo correr bem, finalmente vamos ver a marca de luxo atuando de forma oficial em nosso mercado.

Enquanto a GM se movimenta com a Cadillac, a Ford mantém a Lincoln fora do jogo. Essa marca de luxo americana nunca teve uma operação sólida no Brasil, e a presença de modelos como o Navigator chegou a ser feita através de importadoras independentes. É curioso como algumas marcas, que poderiam fazer sucesso por aqui, ainda não deram as caras.

Se olharmos ao redor, encontramos várias marcas que pertencem a grupos com atuação no Brasil, mas que ainda estão fora do mercado local. Algumas já tentaram se estabelecer aqui e acabaram saindo, outras quase chegaram, e algumas até estão escondidas sob outros emblemas.

### Lincoln – Ford Motor Company

Falando dessa ausência, a Lincoln, que representa o luxo para a Ford, é um exemplo. Fundada em 1917 e adquirida pela Ford cinco anos depois, a marca se consolidou nos EUA, especialmente entre executivos e celebridades. No Brasil, a Lincoln nunca teve vendas oficiais, mas conquistou um reconhecimento considerável, principalmente graças a importações independentes do Navigator. Com a Ford agora focando em um portfólio enxuto e sem produção local, a Lincoln permanece fora das metas da empresa aqui.

### Acura – Honda Motor Company

Agora, vamos falar da Acura, a divisão de luxo da Honda. Em 2012, durante o Salão do Automóvel, a Honda anunciou que traria a Acura ao Brasil, com modelos como o TLX e o MDX. Seria uma adição interessante ao mercado, mas o que aconteceu? A alta do dólar e o programa Inovar-Auto tornaram a ideia inviável. E, assim, a Acura ficou apenas como uma promessa não cumprida. Enquanto isso, a Lexus, da Toyota, chegou e conseguiu se estabelecer com sucesso.

### Genesis – Hyundai Motor Group

E o que dizer da Genesis, marca de luxo da Hyundai? O grupo tentou colocar o Genesis no Brasil em 2010, pensando em competir com carros do porte da BMW e Mercedes. Infelizmente, não deu certo, e a Genesis acabou se tornando uma marca independente, ganhando força em outros mercados, mas, curiosamente, o Brasil ainda não está na lista de prioridades.

### Opel e Vauxhall – Stellantis

Os tempos mudaram e Opel e Vauxhall, que faziam parte da GM, também estão fora do Brasil. As duas sempre foram conhecidas pelo desenvolvimento de modelos confiáveis como o Astra, mas a GM decidiu apostar em marcas próprias para o Brasil, dando menos espaço para suas subsidiárias europeias. A venda para a Stellantis em 2017 não ajudou a reverter essa situação.

### Alfa Romeo – Stellantis

A Alfa Romeo também tem uma história longa no Brasil, mas hoje está na estante de marcas que poderiam dar ótimas opções ao mercado de luxo. A marca foi muito famosa por seus modelos icônicos e teve um retorno na década de 90, mas sua operação encerrou nos anos 2000. Existe uma lacuna que a Alfa poderia preencher por aqui, especialmente com a oferta de modelos como o Giulia e o Stelvio.

### Dacia – Renault Group

Quem não conhece a Dacia? A marca romena especializada em fazer carros robustos e acessíveis ficou famosa por modelos como Duster e Sandero, que na verdade são vendidos aqui com o emblema Renault. Apesar do sucesso na Europa, a Dacia não tem planos de desembarcar oficialmente no Brasil.

### Seat e Cupra – Grupo Volkswagen

Por fim, temos a Seat e a Cupra, do Grupo Volkswagen. A Seat chegou a marcar presença no Brasil nos anos 90, mas acabou saindo por conta de um mercado complicado. A Cupra nasceu como uma divisão esportiva e ganhou força na Europa, mas, assim como a Seat, ainda não temos sinais de que deverão chegar por aqui novamente.

É sempre interessante acompanhar as movimentações das montadoras, já que pode surgir a oportunidade de ver novos modelos e marcas por aqui. Quem sabe no futuro não teremos uma maré de novidades!