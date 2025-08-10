Mundo Automotivo

Marcas internacionais que ainda não chegaram ao Brasil

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
3 minutos lidos
marcas que seus grupos esqueceram de trazer ao Brasil
marcas que seus grupos esqueceram de trazer ao Brasil

Está quase tudo preparado para a chegada da Cadillac ao Brasil, e a expectativa está lá em cima! A General Motors já começou a fazer clínicas com clientes, estudando como posicionar a marca por aqui. Eles até trouxeram unidades do Lyriq e do Optiq para eventos fechados, como nas 6 Horas de São Paulo da WEC. A sacada é que a Cadillac vai focar em vender apenas modelos elétricos, com a tecnologia da plataforma Ultium. Se tudo correr bem, finalmente vamos ver a marca de luxo atuando de forma oficial em nosso mercado.

Enquanto a GM se movimenta com a Cadillac, a Ford mantém a Lincoln fora do jogo. Essa marca de luxo americana nunca teve uma operação sólida no Brasil, e a presença de modelos como o Navigator chegou a ser feita através de importadoras independentes. É curioso como algumas marcas, que poderiam fazer sucesso por aqui, ainda não deram as caras.

Se olharmos ao redor, encontramos várias marcas que pertencem a grupos com atuação no Brasil, mas que ainda estão fora do mercado local. Algumas já tentaram se estabelecer aqui e acabaram saindo, outras quase chegaram, e algumas até estão escondidas sob outros emblemas.

### Lincoln – Ford Motor Company
Falando dessa ausência, a Lincoln, que representa o luxo para a Ford, é um exemplo. Fundada em 1917 e adquirida pela Ford cinco anos depois, a marca se consolidou nos EUA, especialmente entre executivos e celebridades. No Brasil, a Lincoln nunca teve vendas oficiais, mas conquistou um reconhecimento considerável, principalmente graças a importações independentes do Navigator. Com a Ford agora focando em um portfólio enxuto e sem produção local, a Lincoln permanece fora das metas da empresa aqui.

### Acura – Honda Motor Company
Agora, vamos falar da Acura, a divisão de luxo da Honda. Em 2012, durante o Salão do Automóvel, a Honda anunciou que traria a Acura ao Brasil, com modelos como o TLX e o MDX. Seria uma adição interessante ao mercado, mas o que aconteceu? A alta do dólar e o programa Inovar-Auto tornaram a ideia inviável. E, assim, a Acura ficou apenas como uma promessa não cumprida. Enquanto isso, a Lexus, da Toyota, chegou e conseguiu se estabelecer com sucesso.

### Genesis – Hyundai Motor Group
E o que dizer da Genesis, marca de luxo da Hyundai? O grupo tentou colocar o Genesis no Brasil em 2010, pensando em competir com carros do porte da BMW e Mercedes. Infelizmente, não deu certo, e a Genesis acabou se tornando uma marca independente, ganhando força em outros mercados, mas, curiosamente, o Brasil ainda não está na lista de prioridades.

### Opel e Vauxhall – Stellantis
Os tempos mudaram e Opel e Vauxhall, que faziam parte da GM, também estão fora do Brasil. As duas sempre foram conhecidas pelo desenvolvimento de modelos confiáveis como o Astra, mas a GM decidiu apostar em marcas próprias para o Brasil, dando menos espaço para suas subsidiárias europeias. A venda para a Stellantis em 2017 não ajudou a reverter essa situação.

### Alfa Romeo – Stellantis
A Alfa Romeo também tem uma história longa no Brasil, mas hoje está na estante de marcas que poderiam dar ótimas opções ao mercado de luxo. A marca foi muito famosa por seus modelos icônicos e teve um retorno na década de 90, mas sua operação encerrou nos anos 2000. Existe uma lacuna que a Alfa poderia preencher por aqui, especialmente com a oferta de modelos como o Giulia e o Stelvio.

### Dacia – Renault Group
Quem não conhece a Dacia? A marca romena especializada em fazer carros robustos e acessíveis ficou famosa por modelos como Duster e Sandero, que na verdade são vendidos aqui com o emblema Renault. Apesar do sucesso na Europa, a Dacia não tem planos de desembarcar oficialmente no Brasil.

### Seat e Cupra – Grupo Volkswagen
Por fim, temos a Seat e a Cupra, do Grupo Volkswagen. A Seat chegou a marcar presença no Brasil nos anos 90, mas acabou saindo por conta de um mercado complicado. A Cupra nasceu como uma divisão esportiva e ganhou força na Europa, mas, assim como a Seat, ainda não temos sinais de que deverão chegar por aqui novamente.

É sempre interessante acompanhar as movimentações das montadoras, já que pode surgir a oportunidade de ver novos modelos e marcas por aqui. Quem sabe no futuro não teremos uma maré de novidades!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

temos liberdade para criar o que quisermos

Liberdade para criar sem limites na expressão artística

13 minutos atrás
Novo Toyota Yaris Cross 2026 desembarca em outubro com quatro versões

Toyota Yaris Cross 2026 chega em outubro com quatro versões

4 horas atrás
Fiat Fastback registra recorde de vendas

Fiat Fastback alcança maior venda da sua história

6 horas atrás
Jeep Compass Longitude 2026 é vendido para PcD com desconto de R$ 28.655

Jeep Compass Longitude oferece desconto de R$ 28.655 para PcD

9 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo