Notícias

Anvisa ordena recolhimento de relógio para controle de diabetes

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Anvisa determina recolhimento de relógio que promete controlar diabetes

Diante de uma recente decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a venda de um relógio que prometia controlar o diabetes foi suspensa. Isso inclui não só a comercialização, mas também a distribuição, importação e qualquer tipo de publicidade referente ao produto.

Nas lojas online, esse relógio era oferecido, mesmo sem que sua eficácia tivesse sido confirmada através dos testes necessários. Essa falta de validação levanta um alerta importante sobre a segurança dos usuários.

A irregularidade

A Anvisa tomou essa decisão porque o relógio pode representar riscos à saúde, especialmente para pessoas que necessitam monitorar suas taxas de glicose. Um dispositivo convencional e comprovado é fundamental para esses casos, pois garante a precisão no controle da diabetes.

Ainda não existem estudos e análises que atestem a eficácia do relógio para controle da diabetes. E isso é um problema sério, pois pode levar as pessoas a confiarem em um produto que não oferece garantias de segurança. Se você se deparar com informações ou anúncios desse tipo, é importante informar à ouvidoria da Anvisa pelo site oficial.

Esse produto é originário da empresa GWF Negócios Digitais Ltda, e a Anvisa já proibiu sua distribuição e comercialização. Para que um dispositivo como esse possa ser vendido, deve passar por rigorosos estudos clínicos que comprovem sua efetividade. Somente com a autorização da Anvisa é que o registro do relógio pode ser considerado.

É essencial evitar a compra de produtos que não passaram por essa verificação. Usar algo que não tenha um respaldo adequado pode ser perigoso. Consultar um médico com frequência é muito importante. Eles poderão indicar métodos e meios seguros para controlar a diabetes, individualizando o tratamento conforme a necessidade de cada paciente.

Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

