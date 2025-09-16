Mundo Automotivo

Mais vendidos da primeira quinzena de setembro

A Fiat Strada está de volta na briga pelo topo do ranking de vendas, encerrando a primeira quinzena de setembro com força total. As últimas informações da Fenabrave mostram que a picape fez 6.464 emplacamentos, superando o Hyundai HB20, que ficou com 5.196 unidades. É bom ver a Strada retomando o caminho da liderança, não é?

Entre os modelos que também estão na disputa, o VW Polo, que foi o campeão entre abril e agosto, começou setembro com um desempenho mais tímido, registrando 4.906 unidades. A briga não para por aí: o Fiat Argo está coladinho no Toyota Corolla Cross, que é o queridinho dos SUVs, apenas 109 unidades atrás (3.554 a 3.445). E olha, o Chevrolet Onix não fica muito atrás, com 3.291 emplacamentos, prometendo entrar na disputa acirrada até o fim do mês.

Quem gosta de picape sabe que a VW Saveiro está mostrando suas garras, com 3.178 emplacamentos. Se continuar nesse ritmo, ela pode registrar um dos melhores resultados nos últimos tempos. Porém, os fãs do VW T-Cross estão um pouco decepcionados. Ele amarga a nona posição com apenas 2.836 unidades, sendo superado pelo Hyundai Creta, que somou 2.954.

Aliás, se você já pegou trânsito em São Paulo, sabe como um carro que responde bem pode fazer toda a diferença. Um câmbio esperto e uma direção leve fazem o dia a dia muito mais tranquilo, concorda?

Confira os números atualizados dos modelos mais vendidos:

PosiçãoModeloEmplacamentos
Fiat Strada6.464
Hyundai HB205.196
VW Polo4.906
Fiat Argo3.554
Toyota Corolla Cross3.445
Chevrolet Onix3.291
VW Saveiro3.178
Hyundai Creta2.954
VW T-Cross2.836
10ºVW Tera2.797

As vendas vão aquecer ainda mais nos próximos dias, e as picapes sempre têm um apelo especial no Brasil. E, convenhamos, quem não ama uma picape para encarar tanto a cidade quanto a estrada?

Sobre o Fiat Pulse, os números estão atualizados até o dia 14 de setembro. Fiquemos de olho nas próximas semanas para ver como as posições mudam. Esse universo automotivo é dinâmico, e cada dia traz novidades e surpresas para os apaixonados por carro!

