Maior coleção de McLaren do mundo entra à venda

Mansour Ojjeh teve um papel fundamental na história da McLaren. Em 1984, ele se uniu a Ron Dennis e juntos transformaram a equipe de Fórmula 1 em um verdadeiro ícone. Infelizmente, Ojjeh faleceu em 2021, mas agora sua impressionante coleção de carros está à venda. E olha que essa coleção pode ser a maior de McLaren que já existiu!

De acordo com Tom Hartley Jnr., que está gerenciando a venda, Ojjeh foi crucial para financiar o McLaren F1, que é a estrela da coleção. Esse F1 é especial, pois é o último dos 106 modelos construídos e vem na icônica cor laranja, que foi excepcionalmente nomeada de Mansour Orange em homenagem a ele. Esse tom vibrante foi mantido apenas para Ojjeh. Além do F1, a coleção inclui vários outros modelos excepcionais da McLaren, como o Sabre, Speedtail, Senna, Elva e P1, além de praticamente todos os modelos LM e LT.

Nem todos os carros estão com a famosa cor laranja. Por exemplo, o Senna tem uma pintura de carbono aparente com detalhes em amarelo e verde, enquanto o 675LT Spider apresenta um acabamento em carbono com detalhes em laranja. O mais interessante é que a maioria desses carros nunca viu o asfalto; por exemplo, o F1 tem apenas 1.810 km rodados e o P1 GTR foi usado focado em dias de pista na McLaren.

Ojjeh começou sua jornada como um colecionador de Ferraris, mas deu um passo ousado quando se juntou à McLaren Automotive. Ao longo dos anos, sua coleção de carros McLaren se tornou um verdadeiro tesouro, difícil de replicar, até mesmo fora da própria McLaren. Não é difícil imaginar quantos amantes de carros estariam dispostos a se alinhar para adquirir um F1 que pertenceu ao homem que ajudou a torná-lo uma realidade.