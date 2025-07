Bilionário sueco compra 160 mil hectares na Amazônia para proteção

Um bilionário sueco causou burburinho ao comprar cerca de 160 mil hectares na Amazônia brasileira. O empresário Johan Eliasch, que é à frente da ONG Cool Earth, fez essa compra em 2005 com um objetivo bem claro: preservar a floresta, sem olhar para o lucro. Ele encerrou atividades predatórias na região e transformou tudo em um verdadeiro santuário ecológico. Vamos entender melhor quem é esse bilionário, como foi essa compra, quais os impactos envolvidos e as polêmicas que surgiram.

Quem é Johan Eliasch?

Johan Eliasch é um empresário sueco-britânico, muito ativo em questões ambientais. Ele preside a marca de artigos esportivos Head e já foi conselheiro climático do Reino Unido. Em 2005, ele decidiu dar um passo além na sua atuação ambiental e adquiriu uma enorme área da Amazônia brasileira, tornando-se um dos maiores proprietários privados de floresta do país.

Detalhes da compra de terras na Amazônia

Eliasch comprou cerca de 160 mil hectares em municípios como Itacoatiara, Manicoré e Lábrea. Ele investiu cerca de US$ 10 milhões na compra, que incluía uma madeireira chamada Gethal Amazonas. Assim que a transação foi feita, as atividades da madeireira foram encerradas, marcando o fim da exploração comercial na área.

A compra não tinha finalidade lucrativa. Desde então, a região foi mantida intocada para a conservação, se transformando em uma reserva ambiental privada. Isso é um marco importante e poderoso para a preservação nesse contexto.

Impactos ambientais e área preservada na Amazônia

Com o fim da exploração madeireira, milhares de árvores foram poupadas. Estima-se que essa iniciativa evitou a emissão de cerca de 80 milhões de toneladas de CO₂, um passo significativo no combate às mudanças climáticas. Além disso, a ONG Cool Earth desenvolve projetos para apoiar as comunidades locais, promovendo um manejo florestal sustentável e ampliando o impacto positivo na região.

Esse modelo de trabalho ajuda a fortalecer o conceito de área preservada na Amazônia e atrai doações internacionais, garantindo a continuidade das ações de proteção.

Reações sociais e desafios à preservação de floresta no Brasil

A iniciativa, embora bem-intencionada, trouxe consequências sociais. O fechamento da madeireira Gethal afetou cerca de mil trabalhadores. Promessas de requalificação para atividades sustentáveis como a extração de castanhas e frutos amazônicos foram feitas, mas muitos planos não saíram do papel.

Críticos apontam que a gestão da área não incluiu políticas de inclusão das comunidades locais. A preservação da floresta no Brasil deve integrar os conhecimentos e direitos da população que depende da floresta para sua sobrevivência. Sem isso, iniciativas que visam proteger o meio ambiente podem gerar tensões e desconfianças.

Quando um estrangeiro compra a Amazônia: polêmicas e legalidade

A compra despertou polêmicas em solo brasileiro. Órgãos federais investigaram a legalidade do negócio, já que parte das terras adquiridas sobrepunha áreas da União, militares e parques estaduais. Além disso, a Gethal Amazonas acumulava multas ambientais de mais de R$ 200 milhões antes da compra, criando um debate sobre a necessidade de regras mais rígidas para transações em áreas tão sensíveis.

Modelo privado de conservação e suas possibilidades

A ação de Eliasch estabelece um precedente sobre o papel das iniciativas privadas na proteção do meio ambiente. A ONG Cool Earth atua em outros países, como Peru e Congo, utilizando o mesmo modelo de compra de terras ou cooperação com comunidades locais para garantir a proteção.

Com apoio internacional, o projeto de Eliasch demonstra que a compra de terras na Amazônia pode ter uma intenção ambiental legítima. Contudo, especialistas ressaltam que esse modelo não é eficaz sem o respeito às legislações nacionais e a colaboração com as comunidades.

Limites e riscos do modelo baseado em estrangeiros

A presença de estrangeiros em grandes áreas da Amazônia levanta preocupações sobre a internacionalização de recursos estratégicos. A Constituição brasileira já proíbe a posse de terrenos por estrangeiros em áreas de fronteira, mas existem lacunas legais que permitem essas transações.

Outro desafio a ser considerado é a sustentabilidade econômica. Sem políticas públicas que apoiem essas iniciativas, pode-se chegar a um ponto em que elas se mostrem insustentáveis a longo prazo, necessitando de fiscalização e integração com a comunidade.

O que este caso nos ensina sobre a proteção da Amazônia?

A história de Johan Eliasch, o bilionário sueco que adquiriu uma vasta área da Amazônia, faz-nos refletir sobre o futuro da floresta. Sua atitude mostra que o capital privado pode, sim, ter um papel importante na preservação de biomas ameaçados.

No entanto, é fundamental ressaltar que a proteção da Amazônia não deve depender exclusivamente de ações individuais ou estrangeiras. É necessário que esteja alicerçada em políticas públicas eficientes, que envolvam as populações locais e contemplem um planejamento a longo prazo.

A compra de terras na Amazônia pode ser um caminho, desde que respeitosa e integrada às necessidades sociais e ambientais. A atitude de Eliasch é ousada, e agora cabe ao Brasil e ao mundo pensar em como transformar iniciativas isoladas em um compromisso coletivo pela preservação.