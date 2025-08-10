Liberdade para criar sem limites na expressão artística

A Alfa Romeo, que faz parte do gigante Stellantis, está navegando em águas turbulentas enquanto tenta reafirmar sua identidade. Santo Ficili, o CEO da marca, acredita que a fase atual é de reconstrução e que há espaço para inovação. Ele comentou que a Alfa tem um legado forte e a liberdade de criar novos produtos, embora sempre com a consciência de que é preciso garantir a rentabilidade.

Como uma marca premium, a Alfa Romeo está se preparando para um novo capítulo com uma geração renovada de modelos. Um dos destaques é o Stelvio, que deve ser lançado em 2026, e o sucessor do Giulia, que vai adotar um design de SUV cupê e deve aparecer no final de 2025. Além disso, o Junior, um SUV compacto que já foi lançado na Europa, está fazendo sucesso com mais de 45 mil pedidos.

Ficili também comanda a Maserati, que é considerada uma marca de luxo acima da Alfa. Curiosamente, a Alfa Romeo tem liderado em volume de vendas dentro do portfólio do grupo, o que mostra como a marca ainda consegue conquistar espaço. Para isso, a empresa está priorizando modelos que podem alcançar um público mais amplo. Isso significa que, por enquanto, projetos de carros como o 8C e GTV foram colocados em espera. Cristiano Fiorio, o chefe de marketing, já sinalizou que os modelos Junior, Tonale e Stelvio precisam se estabelecer antes deles voltarem a investir em esportivos.

A meta é atrair clientes que normalmente optam por gigantes como BMW, Mercedes-Benz ou Audi, mas a um preço mais competitivo. O 33 Stradale, um supercarro que reforçou a imagem da marca, é um belo exemplo disso, embora esteja fora do alcance da maioria dos consumidores. Por sua vez, nos Estados Unidos, a expectativa é de que a nova geração de modelos consiga reverter a queda nas vendas, enquanto na Europa a marca tem visto um crescimento forte, com um aumento acima de 10%.

Um dos planos da Alfa é lançar um SUV maior para brigar de igual para igual com nomes como o Porsche Cayenne. O desenvolvimento de produtos voltados para os entusiastas do mundo automotivo ainda está nos planos, mas tudo depende de uma base sólida que permita um crescimento sustentável. Em um mercado que pede cada vez mais inovação, a estabilidade financeira e o compartilhamento de plataformas são cruciais.

### Vendas crescem na Europa, mas recuam nos EUA

Enquanto a Alfa planejando novos lançamentos, o cenário nos Estados Unidos não é dos melhores. No primeiro semestre de 2025, as vendas caíram 34%, com apenas 3.164 unidades vendidas. Modelos como Giulia, Stelvio e Tonale sofreram quedas que variam entre 28% e 40%.

Na Europa, a história é diferente. No mesmo período, a marca vendeu 33.116 unidades, um crescimento impressionante de 33,3%, com grande parte desse sucesso vindo do Junior, que ainda não chegou ao catálogo norte-americano.

Apesar do crescimento, a Alfa Romeo ainda está distante de alcançar as líderes do setor premium. A BMW, por exemplo, superou 400 mil emplacamentos, enquanto Mercedes-Benz e Audi passaram das 300 mil unidades. No entanto, a Alfa está começando a mostrar sinais positivos, focando em produtos que geram volume para viabilizar projetos mais exclusivos, como o 33 Stradale.

É emocionante ver como a Alfa Romeo está tentando retomar seu espaço e inovar, não acham? Cada nova geração traz a expectativa de que a paixão pelo dirigir e por modelos que emocionam ainda vive forte!