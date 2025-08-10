Momento ideal para ser pai ou mãe segundo especialistas

É comum ouvir que, à medida que os anos passam, algumas dificuldades surgem quando se deseja ter um bebê. Essa realidade não é só uma percepção, mas também uma questão que vem sendo observada em números. No Brasil, por exemplo, uma pesquisa do IBGE indicou que apenas 13% das mulheres de até 34 anos estavam se tornando mães.

A fertilidade é um tema que merece atenção especial, uma vez que a possibilidade de engravidar com saúde tende a diminuir com a idade. Essa é uma preocupação válida, principalmente porque é importante considerar o momento certo para começar uma família.

Motivos que influenciam

É bom lembrar que tanto as mulheres quanto os homens podem enfrentar dificuldades quando o assunto é fertilidade. Para os homens, a partir dos 35 anos, as chances de engravidar também começam a diminuir e isso pode impactar a saúde das crianças. Portanto, é uma questão que envolve cuidado de ambos os lados.

Além do fator biológico, há também questões sociais que podem influenciar o tempo em que os casais decidem ter filhos. Sarah Matthews, especialista do Hospital Portland em Londres, destacou que o ideal é considerar ter um bebê entre 25 e 29 anos. Ela explica que esses tópicos são abordados nas escolas, com o intuito de preparar os jovens para essa importante decisão.

Melinda Mills, socióloga da Universidade de Oxford, trouxe uma perspectiva interessante sobre o adiamento da formação de famílias. Ela explica que, do ponto de vista demográfico, os casais que escolhem esperar para ter filhos podem ver um aumento de 10% na renda para cada ano de adiamento. Essa é uma informação que faz muitos ponderarem sobre as prioridades na vida.

Por outro lado, Sophia Walker, do Partido da Igualdade das Mulheres no Reino Unido, compartilhou suas vivências e desafios enfrentados após a chegada dos filhos. “Pensava que teria muitas opções, mas depois que tive filhos, percebi que as coisas mudaram. Não vejo os homens com quem trabalho enfrentando os mesmos problemas na paternidade”, afirmou. Essa reflexão traz à tona a importância de discutir as realidades de cada gênero nesse contexto.

Além disso, o planejamento é fundamental ao considerar ter filhos. Isso envolve não apenas a idade, mas também a maturidade necessária em um relacionamento para lidar com as responsabilidades que vêm com a paternidade. Alinhar objetivos e o que se pode oferecer à criança é essencial para que essa jornada seja proveitosa e gratificante.