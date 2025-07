Li Auto i8 é lançado na China com autonomia de 720 km

A Li Auto acabou de dar um passo marcante com o lançamento do SUV elétrico i8 na China. Ele vem com um preço inicial de 321.800 yuans — o que, para a nossa moeda, é por volta de 44,8 mil dólares. As entregas já têm data para começar: 20 de agosto.

Esse modelo promete uma autonomia que vai até 720 km, segundo o ciclo chinês CLTC. E não é só isso! Ele vem equipado com tração integral e dois motores elétricos que juntos entregam nada menos que 536 cv. Para quem curte aceleração, vai de 0 a 100 km/h em apenas 4,5 segundos. Já imaginou a adrenalina de pisar no acelerador?

A versão mais básica do i8 conta com uma bateria de 90,1 kWh, oferecendo uma autonomia de 670 km. Enquanto isso, a versão topo de linha traz um pacote maior, de 97,8 kWh, que atinge aqueles impressionantes 720 km. E a carga? Com o sistema de 800V, você consegue recarregar 500 km de autonomia em apenas 10 minutos. Pra quem já ficou horas esperando na bomba, sabe como esse tipo de tecnologia pode ser um alívio.

Nos testes da Autohome, o i8 chegou a rodar 668 km em ambiente urbano, um número próximo ao anunciado. Em uma estrada a 120 km/h, a autonomia foi de 417 km, um pouco superior à do famoso Tesla Model Y. Isso mostra que a Li Auto está competindo de igual para igual nesse novo mercado.

Falando em opções, o i8 está disponível em três versões: Pro, Max e Ultra, com preços de 321.800 yuans a 369.800 yuans. E, durante o lançamento, ainda dá pra aproveitar um desconto de 10 mil yuans em todas elas. Para quem está a fim de um SUV que chama atenção, essa linha é baseada em um design que lembra iates. Com suas linhas fluídas, teto panorâmico e lanternas traseiras conectadas, é feito para impressionar.

É curioso notar que, apesar de ser classificado como SUV, o i8 tem uma mistura dos estilos de sedã e veículo fora de estrada. A Li Auto publicou até vídeos do modelo subindo ladeiras íngremes, mostrando que ele não é só beleza, mas também força. Com 5,08 m de comprimento e 1,96 m de largura, ele é um pouco maior que um Tesla Model X. E o coeficiente aerodinâmico de 0,218 é um dos melhores da categoria, ótimo para quem busca desempenho e eficiência.

A suspensão pneumática do i8 dá aquele toque de conforto quando estamos na estrada. E com um chassi super rígido, o carro se comporta muito bem em testes de manobrabilidade a 130 km/h, o que é uma tranquilidade para quem busca segurança.

Falando em segurança, o modelo é equipado com nove airbags e maçanetas que se destravam sozinhas após um impacto. Os testes são rigorosos: ele passou por colisões pesadas, inclusive contra um caminhão de oito toneladas. E as baterias? Elas foram submetidas a testes de fogo e quedas, ou seja, segurança é prioridade.

Já por dentro, a configuração 2+2+2 dos bancos proporciona um conforto incrível, especialmente na segunda fila, que oferece a opção de reclinação e apoio para pernas. A terceira fila também surpreende, com espaço até maior que alguns concorrentes.

Com duas telas de 15,7”, um som premium e até volante branco, o interior é pensado para agradar. E o isolamento acústico é tão bom que, a 120 km/h, o barulho interno é de apenas 63 dB. Quem não gostaria de dirigir em silêncio, ouvindo apenas a sua música favorita?

Os motores elétricos são desenvolvidos com tecnologia avançada para reduzir consumo e ruído. Você vai sentir que está dirigindo algo realmente moderno, quase como o som suave de uma geladeira. Outro recurso interessante é o assistente de voz “Lixiang Tongxue”, que consegue executar comandos complexos, como estacionar sozinho.

Por fim, a Li Auto busca firmar sua presença no mercado com o i8, mostrando que está a caminho de ampliar sua participação. Com mais de 1,3 milhão de carros entregues desde a fundação, a marca já completou 3.000 estações de supercarregadores na China. É um jogo que promete esquentar cada vez mais por lá!