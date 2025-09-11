Leapmotor revela B05 com autonomia de até 605 km

A Leapmotor, uma fabricante chinesa de veículos elétricos com um pezinho na Stellantis, está lançando o hatchback Lafa 5, cravando sua aposta para se destacar no mercado global. Recentemente apresentado na IAA Mobility 2025, em Munique, o modelo traz um visual esportivo e promete uma autonomia de até 605 km. A marca está de olho nos motoristas mais jovens e nas oportunidades fora da China.

Para quem gosta de saber as dimensões, o Lafa 5 tem 4,43 m de comprimento, 1,88 m de largura e 1,52 m de altura, com uma distância entre eixos de 2,735 m. Construído sobre a plataforma modular LEAP 3.5, ele compartilha sua estrutura com o SUV B10, que já está confirmado para chegar ao Brasil. O hatch ainda vem estilizado com rodas de 19 polegadas e uma paleta de cores externas bem atrativa.

Se você reparar na dianteira do Lafa 5, vai notar uma faixa de LED que conecta os faróis, um capô com linhas bem definidas e um para-choque robusto que dá um ar de força ao carro. As laterais trazem maçanetas embutidas e formas aerodinâmicas, que ajudam na performance. Já a traseira é mais minimalista, com spoiler no teto e lanternas contínuas que deixam o carro ainda mais elegante.

Sob o capô, ele traz um motor elétrico que entrega até 160 kW, ou 215 cv, e pode atingir uma velocidade máxima de 170 km/h. A bateria de fosfato de ferro-lítio oferece duas opções de autonomia: uma versão de entrada com 515 km e a top de linha, que chega a 605 km. Para quem curte tecnologia, um sensor LiDAR opcional ajudará nos sistemas avançados de condução assistida.

A pré-venda do Lafa 5 já começou na China, com o lançamento oficial programado para o quarto trimestre de 2025, e as entregas devem começar no primeiro semestre de 2026. A homologação pela entidade local é o último passo antes das vendas.

A Leapmotor está se posicionando de forma interessante, mirando concorrentes como Volkswagen ID.3 e BYD Dolphin. Olhando para o design europeu e contando com o suporte da Stellantis, a marca tem grandes planos para conquistar o coração dos jovens consumidores fora da China.

Além do Lafa 5, a Leapmotor já possui um portfólio de sete modelos, com mais de 328 mil unidades vendidas entre janeiro e agosto de 2025 na China. Com isso, o Lafa 5 será o oitavo modelo global da marca, que pretende expandir sua presença em mercados como a Europa e o Brasil a partir de 2026.