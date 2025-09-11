Dieta popular pode elevar risco de morte por doenças cardíacas

Um estudo recente da Associação Americana do Coração (AHA) trouxe à tona algumas preocupações sobre o jejum intermitente, principalmente quando se trata da saúde do coração. Pesquisadores analisaram dados de cerca de 20 mil adultos nos Estados Unidos ao longo de 15 anos, entre 2003 e 2018, para entender como essa prática alimentar pode impactar o risco de morte por problemas cardiovasculares.

Os resultados são preocupantes: o jejum intermitente, que geralmente envolve restringir a alimentação a uma janela de oito horas e passar as outras 16 horas sem comer, pode aumentar em 91% o risco de morte por doenças do coração. Isso é especialmente alarmante quando comparamos com pessoas que têm hábitos alimentares mais flexíveis, se alimentando em janela de 12 a 16 horas.

Jejum intermitente e seus desafios

Embora o jejum intermitente tenha se tornado uma moda como método para emagrecer e melhorar o metabolismo, esse estudo alerta que os riscos não devem ser subestimados. As descobertas sugerem que os benefícios a longo prazo poderiam ser superados por possíveis efeitos negativos na saúde, especialmente para quem já tem problemas cardíacos.

Muita gente busca essa dieta como uma solução para perder peso, mas os dados recentes ressaltam a importância de pensar duas vezes e abordar essa prática com cautela.

Riscos para pessoas com doenças cardíacas

Os pesquisadores descobriram que pessoas com doenças cardiovasculares que aderem a dietas restritivas têm um risco 66% maior de falecer por doenças do coração ou acidentes vasculares cerebrais. Esses achados indicam que o jejum intermitente pode não ser a melhor escolha para quem já enfrenta desafios de saúde nesse sentido.

Isso ressalta a importância de personalizar recomendações alimentares, levando em consideração o histórico de saúde de cada um. Não basta seguir tendências; é preciso entender como essas práticas podem impactar nossa saúde individualmente.

Estratégias alimentares seguras

Com toda essa informação, é crucial que quem esteja pensando em implementar mudanças significativas na dieta, como o jejum intermitente, busque a orientação de um profissional de saúde. Isso é ainda mais relevante para aqueles que já têm problemas cardíacos.

O estudo enfatiza que, enquanto mais pesquisas são necessárias, uma dieta equilibrada e adaptada às necessidades de cada um pode ser mais vantajosa para a saúde a longo prazo. Assim, é sempre bom lembrar que, antes de embarcar em qualquer regime alimentar, é melhor ter certeza de que ele será realmente benéfico para você.