Leapmotor investe em elétricos com SUV C11 e sedã B01

A Leapmotor, uma montadora chinesa que vem chamando a atenção, está prestes a lançar dois modelos que prometem fazer barulho no mercado. No dia 10 de julho, teremos a nova versão do SUV C11, e logo em seguida, o sedã elétrico B01, que chega no fim do mês. Esses lançamentos têm tudo pra animar os fãs de carros elétricos por aqui.

As pré-vendas já estão rolando! O C11 começa com um preço de 158.800 yuans, que dá cerca de R$ 22 mil, e o B01 saindo de 105.800 yuans, um valor na faixa de R$ 14 mil. E vale mencionar que o B01 chega como uma alternativa mais em conta ao concorrente Mona M03 da Xpeng.

Se você já deu uma olhada no Xpeng P7 2026, deve ter reparado em seu design futurista e impressionantes 586 cv. É um verdadeiro beast na estrada!

O que traz o novo sedã B01?

O sedã B01 fez sua estreia no Salão do Automóvel de Xangai em abril e vem como o segundo carro da linha “B” da Leapmotor, sucedendo o SUV B10. Esse carro promete uma autonomia que varia de 550 km a 650 km, e uma aceleração de 0 a 100 km/h em até 6,4 segundos — ideal para quem ama sentir a adrenalina ao pisar no acelerador. Com 4,77 m de comprimento e 2,73 m de entre-eixos, ele garante espaço e conforto para os ocupantes.

O que muda no SUV C11?

O C11 já é conhecido, mas essa nova versão não deixou a desejar. Lançado originalmente em setembro de 2021, ele já vendeu mais de 250 mil unidades até maio deste ano. A pré-venda começou dia 3 de julho e, embora o visual tenha permanecido familiar, ele trouxe melhorias nas especificações. O SUV está disponível nas versões 100% elétrica (BEV) e híbrida com extensor de autonomia (EREV).

A versão BEV se destaca por usar uma plataforma de 800V, proporcionando um alcance de até 640 km — uma ótima opção pra quem faz longas viagens. O C11 tem 4,78 metros de comprimento e um entre-eixos de 2,93 metros, garantindo um bom espaço interno.

Novidades para o futuro

Além do C11 e B01, a Leapmotor está trabalhando em mais novidades para 2025, incluindo o B10 e atualizações do C10 e C16. A gama de modelos da marca atualmente conta com o T03, B10, C01, C10, C11 e C16. Dentre eles, o T03 e o B10 são puramente elétricos, enquanto os demais têm opções EREV.

E saiba que a Leapmotor não está parada: em junho, a fabricante registrou 48.006 veículos entregues, marcando o segundo mês consecutivo de recorde de vendas. Isso demonstra que a marca está fazendo sua lição de casa, oferecendo veículos que atendem às necessidades do público moderno, sempre em busca de inovação e eficiência.

Então, se você é fã de carros elétricos, fica a dica: os lançamentos da Leapmotor são uma opção a se considerar!