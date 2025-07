Terremoto na costa oeste dos EUA pode mudar a região; entenda

Estudo Revela Riscos Aumentados de Inundações na Região do Pacífico

Um novo estudo destaca a preocupação sobre os riscos de inundações na costa do Pacífico, especialmente após a possibilidade de um mega terremoto na falha de Cascadia, que se estende da Califórnia até a Colúmbia Britânica, no Canadá. A pesquisa, publicada recentemente, sugere que um terremoto de grande magnitude poderá transformar drasticamente a geografia do litoral e suas áreas circunvizinhas.

Compreendendo a Zona de Subducção de Cascadia

A falha de Cascadia é uma falha tectônica de aproximadamente 1.100 km. Os pesquisadores alertam que um tremor de magnitude acima de 9.0 poderá impactar estados como Califórnia, Oregon e Washington por até cinco minutos. Simultaneamente, a movimentação da placa Juan de Fuca sob a placa Norte-Americana pode empurrar o solo para cima, provocando ainda a ocorrência de tsunamis.

Após a onda de tsunami, o estudo indica que algumas áreas costeiras podem afundar até dois metros, resultando em um aumento significativo nas planícies de inundação, onde as cheias se tornam mais prováveis. Além disso, as mudanças climáticas, que já vêm elevando o nível do mar, poderiam agravar ainda mais essa situação nas próximas décadas.

Impactos do Último Grande Terremoto

A pesquisa foi liderada por Tina Dura, professora de geociências, que baseou suas previsões em registros do último grande terremoto na falha de Cascadia, ocorrido em 1700. Naquela ocasião, o solo afundou abruptamente, transformando áreas antes secas em regiões afetadas pela maré e destruindo vastas florestas devido à intrusão de água salgada.

Os cientistas utilizaram evidências geológicas e relatos históricos para avaliar os possíveis efeitos de futuros eventos sísmicos. Entre elas, a descoberta de "florestas fantasmas", onde árvores morreram em consequência do afundamento do solo, foi crucial na análise.

Estruturas Vulneráveis

A análise também revelou que muitas infraestruturas vitais, como aeroportos, estações de tratamento de esgoto e subestações elétricas, estão situadas em áreas que se tornariam vulneráveis a inundações. Rodovias importantes, como a US-101, além de quartéis de bombeiros, também enfrentam riscos.

Os especialistas alertam que, mesmo após os tremores e tsunamis, comunidades na região podem experienciar problemas crônicos de inundação, impactando a vida cotidiana e a infraestrutura local.

Um Olhar para o Futuro

Os pesquisadores destacam que a média histórica entre grandes terremotos na região é de 500 a 600 anos, e já se passaram 325 anos desde o último evento catastrófico. Embora a elevação gradual do solo tenha ajudado a proteger a costa, a combinação de terremotos e mudanças climáticas pode criar uma nova realidade de vulnerabilidade repentina.

Recentemente, cientistas identificaram um fenômeno no fundo do mar próximo à costa do Oregon, conhecido como "Oásis de Pítia", um vazamento de fluido quente que influencia a movimentação das placas tectônicas. O controle desse líquido é essencial, pois sua diminuição pode aumentar a pressão nas placas e potencialmente acarretar em terremotos.

Conclusão

Diante desse cenário, os autores do estudo enfatizam a necessidade urgente de reavaliar políticas de resiliência e planejamento de desastres. É fundamental considerar tanto a elevação do nível do mar quanto os impactos súbitos de um possível afundamento do solo após um terremoto, com o objetivo de proteger comunidades e serviços essenciais na região do Pacífico.