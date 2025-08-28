Leapmotor começa a produção na Espanha em 2026

A Leapmotor está apostando alto na Europa! A montadora chinesa decidiu que sua nova base de produção vai ficar em Zaragoza, na Espanha. E a boa notícia é que a fábrica da Stellantis, que já tinha um pé na Europa, vai ser o palco dessa nova empreitada. A produção dos primeiros modelos começa no terceiro trimestre de 2026, e o grande destaque será o SUV B10.

Agora, se você está curioso sobre o B10, ele já deu as caras na China em abril e está programado para uma estreia oficial na Europa durante o IAA Mobility 2025, que acontece em Munique, no dia 8 de setembro. O preço inicial desse modelo é de 29.900 euros, o que equivale a uns R$ 188.387, mais ou menos. Depois da Europa, a expectativa é levar o B10 para o Oriente Médio, Ásia, África e até para a América do Sul.

Falando um pouco mais sobre os detalhes, esse SUV vem equipado com motores elétricos que entregam 177 cv ou 215 cv, dependendo da versão. A autonomia é bem interessante, atingindo até 600 km no ciclo CLTC, com uma bateria LFP de 67,1 kWh. Quem já se aventurou em longos passeios estradeiros sabe o quanto uma boa autonomia faz diferença, não é mesmo?

O interior do B10 é outro ponto que promete agradar. Com acabamento em duas cores, tem um painel digital de 8,8 polegadas e uma tela central de 14,6 polegadas com a tecnologia Snapdragon 8155. Para os amantes de espaço, o porta-malas oferece generosos 420 litros, podendo ser expandido para 515 litros. É sempre bom ter aquele espaço extra para as malas, claro!

Na China, os preços do B10 variam entre 99.800 e 129.800 yuans, que dá algo em torno de R$ 70 mil a R$ 90 mil. Em breve, a Leapmotor também deve apresentar o B05 no mesmo evento. O modelo ainda não foi lançado na China, mas a expectativa é que ele custe menos de RMB 100.000 e chegue na Europa com preços abaixo de 30.000 libras.

E não podemos esquecer que a Leapmotor está de olho no mercado global. Com mais de 1.500 pontos de venda, sendo 550 na Europa, a marca já vendeu uma quantidade impressionante de 271.793 veículos entre janeiro e julho de 2025.

Por aqui no Brasil, a Leapmotor já está se preparando para lançar o C10 e outros elétricos em 2025. Eles estão focados em criar uma rede própria de concessionárias e oferecer suporte técnico, com preços que prometem ser bem competitivos. Para quem busca um carro elétrico maior e mais acessível, essas novidades podem ser mais do que atraentes.

É sempre legal ver como o mercado automotivo está mudando e trazendo opções interessantes para os consumidores.