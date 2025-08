Leapmotor começa a importar SUVs C10 e B10 para o Brasil

A Leapmotor está dando seus primeiros passos no Brasil! A marca chinesa, que faz parte do grupo Stellantis — conhecido por unir marcas como Fiat, Jeep e Peugeot — começou a importar seus SUVs elétricos. São os modelos C10 e B10, e a expectativa é que cheguem às concessionárias nos próximos meses.

Esses SUVs eletrificados vão compor um novo portfólio no Brasil e já há planos para a criação de uma rede de distribuidores. Recentemente, alguns pontos de venda começaram a ser anunciados. Se você é como eu e vibra com a ideia de ter mais opções de elétricos por aqui, essa notícia é ótima!

O processo de importação é bem ágil, utilizando um sistema logístico que facilita a chegada dos carros. Isso significa que a documentação é finalizada antes mesmo do navio atracar no porto de Santos (SP). Assim, o desembarque e a entrega aos primeiros clientes também ganham agilidade.

### B10: O SUV De Entrada

O B10 é o SUV de entrada da Leapmotor no Brasil. Ele tem um porte semelhante ao Jeep Compass, medindo 4,52 metros de comprimento, 1,88 metro de largura e 1,65 metro de altura. Interessante saber que ele poderá ter duas opções de motorização: uma de 180 cv e outra, mais poderosa, com 218 cv. Essa segunda versão promete sair do 0 a 100 km/h em apenas 6,8 segundos — quem gosta de aceleração vai adorar!

Além disso, o B10 pode vir equipado com duas opções de bateria: uma de 56 kWh, que oferece até 440 km de autonomia, e outra de 67 kWh, permitindo até 520 km. Para aqueles que precisam de recarga rápida, ele vai de 30% a 80% em cerca de 30 minutos. Então, perfeito para quem está sempre em movimento!

### C10: O Maior dos Dois

O C10, um pouco maior que o B10, está mais próximo do tamanho do Jeep Commander. Com 4,74 metros de comprimento e 1,90 metro de largura, ele traz mais espaço e conforto. Na versão elétrica, o modelo tem um motor traseiro de 231 cv. E as opções de bateria são bem interessantes: uma de 52,9 kWh, que dá até 410 km de autonomia, e outra de 69,9 kWh, que pode levar você até 530 km. Para quem faz muitas viagens longas, essas especificações são um verdadeiro convite à estrada.

Para quem prefere a combinação de um motor elétrico com um motor a gasolina, a versão híbrida plug-in pode ser uma ótima escolha. Com ela, você pode usar o motor a gasolina como um extensor de autonomia, garantindo que o C10 não te deixe na mão!

### Planos Futuros

Além das importações, a Leapmotor está de olho na produção local. Comandada por Fernando Varela, vice-presidente da Stellantis na região, a marca avalia possíveis fábricas no Brasil. Isso poderia significar mais empregos e um portfólio ainda mais variado no futuro.

Com a chegada do B10 e C10, a Stellantis amplia sua oferta de elétricos no Brasil, que atualmente conta com o Fiat 500e e o Peugeot e-2008. É um momento empolgante para quem está sempre em busca de novas experiências ao volante e quer explorar as opções elétricas que estão surgindo.

Se você está pensando na possibilidade de trocar de carro ou simplesmente ama novidades automotivas, fique de olho, porque em breve teremos mais ações da Leapmotor por aqui!