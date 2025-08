Golpe rouba informações de contas em poucos segundos

Hoje em dia, muitas empresas estão lidando com um problema sério: a fraude do robô do PIX. De acordo com o Banco Central, os golpes relacionados a esse método de pagamento dispararam, com um aumento de 70% só em 2024. Isso é preocupante, não é?

A fraude acontece quando softwares maliciosos conseguem entrar nos dispositivos das empresas, geralmente por meio de táticas de phishing. Esses programas perigosos conseguem capturar informações sensíveis, o que permite transferências não autorizadas para contas de terceiros. Como o PIX é usado com tanta frequência, as empresas acabam se tornando alvos fáceis, pois a quantidade de transações diárias é alta.

Como funcionam os criminosos?

Os golpistas são bem criativos. Eles enviam mensagens enganosas que persuadem os usuários a baixarem aplicativos ou a clicarem em links suspeitos. Uma vez que o malware se instala no sistema, fica fácil comprometer o acesso às contas bancárias. Com isso, o robô pode automatizar as transferências, muitas vezes sem deixar vestígios.

Além disso, os criminosos se aproveitam de configurações de segurança fracas, como a falta de autenticação em duas etapas ou uma supervisão inadequada das transações. Tudo isso facilita ainda mais a ação deles.

Estratégias de prevenção

Para proteger as contas dentro da empresa, é importante implementar várias camadas de segurança. A autenticação em duas etapas, por exemplo, deve ser ativada em todas as contas. Ela adiciona um nível extra de proteção, exigindo que duas verificações sejam feitas para acessar as contas.

Outro passo essencial é monitorar as transações em tempo real. Ter um sistema que envie notificações imediatas para atividades suspeitas ou que estejam fora do padrão é indispensável. Além disso, configurar sensores de anomalias pode ajudar a detectar rapidamente qualquer desvio nas operações financeiras.

Revisar frequentemente as permissões de acesso também é crucial. É importante que apenas funcionários autorizados possam realizar transações financeiras e que o uso de dispositivos pessoais para acessar contas bancárias seja restringido. Essas medidas podem fazer uma grande diferença na segurança.

Identificando sinais de alerta

Saber reconhecer sinais de que uma conta pode estar comprometida é fundamental para evitar prejuízos sérios. Fique atento a transações que você não reconhece, à falta de notificações sobre atividades e a acessos de dispositivos desconhecidos. Esses são alertas importantes.

Caso identifique alguma anomalia, é necessário agir rápido: bloqueie temporariamente a conta, mude as senhas e entre em contato com o suporte bancário imediatamente. Se houver suspeita de fraude, informe a instituição financeira para obter detalhes e registre um boletim de ocorrência.

Os métodos dos golpistas mudam rapidamente, por isso, é essencial que as empresas reforcem suas estratégias de proteção e permaneçam sempre atentas a novas ameaças. Manter-se atualizado sobre segurança cibernética e adotar novas tecnologias de proteção são passos fundamentais para mitigar riscos.