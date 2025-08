Dark Horse Comics e Absurd Ventures lançam ‘American Caper’

Nova Série de Quadrinhos de Ficção Criminal: "American Caper"

A Dark Horse Comics, em parceria com a Absurd Ventures, anunciou o lançamento de uma nova série de quadrinhos chamada American Caper. A série é criada e escrita por Dan Houser, cofundador da Rockstar Games, famoso por seu trabalho em Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.

American Caper reúne um time talentoso na área de ficção criminal e quadrinhos. Entre os colaboradores está Lazlow, também veterano da série Grand Theft Auto, que não só produz como também contribui com a escrita. A arte é de David Lapham, ganhador do prêmio Eisner, conhecido por seu trabalho em Stray Bullets, com acabamentos de Chris Anderson e cores de Lee Loughridge. A diagramação e a letra ficam a cargo de Nate Piekos, conhecido por seus trabalhos em Minor Threats e The Umbrella Academy: Plan B.

A série é uma sátira brutal sobre crime, ambientada em um cenário político caótico na atualidade. A trama se passa em Verona, Wyoming, e o primeiro arco da história contará com 12 edições, sendo a primeira delas lançada nas lojas de quadrinhos no dia 12 de novembro de 2025. Os interessados podem fazer a pré-compra por R$ 4,99.

A edição número um contará com capas desenhadas por vários artistas, incluindo Tyler Boss, Simon Bisley, Martin Simmonds, Joe Quinones e Marguerite Sauvage. A série está sob a edição de Shelly Bond, ex-editora executiva da Vertigo/DC Comics, e Daniel Chabon, editor executivo da Dark Horse Comics.

A narrativa de American Caper gira em torno de duas famílias comuns, mas problemáticas, em meio a um mundo recheado de corrupção, política ineficaz e crimes desastrosos. A história segue dois vizinhos à beira do colapso: um matador mormon e um advogado viciado em jogos, envolvidos em um negócio imobiliário que deu errado. O enredo também inclui uma rainha da beleza mexicana fugindo de seu passado, dois criminosos em fuga que se apaixonam, um bilionário de Wall Street que se torna cowboy, e um homem em uma cruzada de vingança.

A ambientação abrange desde os sonegadores de impostos nas belas paisagens do Wyoming até os "policiais do pensamento" de Brooklyn, passando pelos confusos campos de batalha política da Flórida. A série promete trazer à tona uma crítica social provocante e envolvente.

Os criadores expressaram entusiasmo com o projeto. Dan Houser destacou que a história é baseada em sua fascinação por hipocrisias, sociópatas e famílias disfuncionais. Lazlow, por sua vez, comentou sobre a chance de trabalhar com grandes nomes no universo dos quadrinhos, enquanto Daniel Chabon enfatizou a excitação de editar um trabalho tão ousado e divertido.

No geral, American Caper promete ser uma obra intrigante, refletindo sobre a complexidade do mundo atual por meio de uma misturada de humor, violência e críticas sociais.

Para mais informações sobre a série, as pessoas interessadas podem acompanhar as redes sociais da Dark Horse Comics e ficar atualizadas sobre lançamentos e novidades.