Leapmotor B01 chega à China com autonomia de até 650 km

A Leapmotor está dando um passo emocionante no mundo dos elétricos com a pré-venda do B01, um sedã que promete conquistar os apaixonados por carros. Lançado no dia 29 de junho, ele vem com cinco versões, com preços que variam de 105.800 a 135.800 yuan, o que dá em torno de 14.760 a 18.950 dólares.

Um dos grandes destaques do B01 é a autonomia, que varia entre 550 e 650 km, dependendo da configuração escolhida. Ele é montado na plataforma LEAP 3.5 e tem tração traseira. Com motores de 132 kW (177 cv) ou 160 kW (215 cv), o carro oferece também opções de baterias de 56,2 ou 67,1 kWh. E quem gosta de praticidade vai adorar saber que, com carregador rápido, o B01 chega de 30% a 80% em apenas 18 minutos. Imagina só a viagem de fim de semana: parar para um lanche e sair já com uma carga generosa!

O visual do B01 é bem moderno, com um design fastback que faz o carro parecer ágil, já que tem uma inclinação de 17,2° e um coeficiente de arrasto de apenas 0,197 Cd. Isso resulta em menos resistência do vento, trazendo uma direção ainda mais suave em altas velocidades. Ele tem 4,77 metros de comprimento, 1,88 m de largura e 1,49 m de altura, com um entre-eixos de 2,74 m.

Na parte de tecnologia, o B01 não decepciona. Duas das versões são equipadas com um sensor LiDAR no teto, conhecido por ajudar em navegação e assistência de estacionamento. Somando 27 sensores, ele garante 26 funções de condução que tornam a experiência ao volante mais segura e divertida. O chip Snapdragon 8650 cuida da parte inteligente, deixando tudo mais responsivo.

Por dentro, o B01 é projetado para ser prático. O painel tem seis “portas de expansão mágica” que permitem que você encaixe suportes ou pequenas mesas. Além disso, são 26 espaços para guardar tudo o que você precisa, perfeito para quem vive na correria.

O porta-malas impressiona com uma capacidade de 460 litros, além de mais 70 litros sob o assoalho. Isso é mais do que suficiente para levar tudo que uma viagem pode exigir. Ah, e não dá para esquecer que outra marca que está bombando é a Xiaomi YU7, que recebeu 240 mil pedidos em apenas 18 horas. O mercado de elétricos está pegando fogo!

Com o B01, a Leapmotor reforça seu espaço no mercado de sedãs elétricos, trazendo um design elegante, boa autonomia e tecnologias que flertam com a condução autônoma. As primeiras entregas estão programadas para julho, e a expectativa está lá em cima. Quem aí já está na contagem regressiva?