Festival de Parintins 2025: resumo da segunda noite de shows

Cleise Simas, rainha do Folclore do Boi Caprichoso • Alex Pazuello/Secom-AM

Festival de Parintins 2025: Caprichoso e Garantido Brilham na Segunda Noite de Espetáculos

Os bois-bumbás Caprichoso e Garantido se apresentaram na segunda noite de espetáculos do Festival de Parintins 2025, no Bumbódromo. As festividades começaram às 21 horas de sábado (28) e se estenderam até aproximadamente 2h30 do domingo (29). Os dois grupos de bois são os principais protagonistas deste tradicional festival, que atrai milhares de visitantes a Parintins, no Amazonas.

Neste domingo, o festival vai se encerrar com novas apresentações dos dois bois. O Caprichoso será o primeiro a se apresentar, seguido pelo Garantido, que completará a programação. Os resultados do campeonato, que definirá quem levará o título de campeão em 2025, serão anunciados na segunda-feira (30), após a contagem dos votos.

Boi Caprichoso

O Boi Caprichoso foi o responsável por abrir a noite de sábado, com um espetáculo que destacou a rica cultura amazônica. A alegoria "Marandoeiros e Marandoeiras da Amazônia" prestou homenagem aos contadores de histórias da região, um dos elementos avaliados pelos jurados.

Outro destaque da apresentação foi a alegoria "Sacaca Merandolino: O Encantado de Arapiuns", que atraiu a atenção do público com sua grandiosidade e a trilha sonora da toada "Encantaria Arapiuns". Neste momento, a rainha do folclore, Cleise Simas, foi içada por um guindaste, surpreendendo os espectadores ao se projetar para cima, além de jogá-los à expectativa de sua descida. Ao aterrissar na arena, Cleise interagiu com um dos integrantes do Caprichoso, mostrando suas habilidades em capoeira.

Boi Garantido

Em seguida, o Boi Garantido encerrou a noite com uma apresentação que mesclou o boi-bumbá com o samba. O início foi marcado pela presença de um casal de mestre-sala e porta-bandeira, que animou a plateia com suas coreografias.

Um dos momentos mais memoráveis da apresentação foi a entrada da cunhã-poranga Isabelle Nogueira, cuja alegoria, repleta de urubus, e seu traje brilhante, chamaram a atenção do público.

Outro ponto alto do Garantido foi o item "Toada, Letra e Música". O levantador de toadas Davi Assayag apresentou "Olhar de Curumim", uma música que aborda o genocídio indígena e clama pela proteção dos povos nativos. Durante a performance, uma grande bandeira do Brasil foi formada por membros do Garantido, destacando a mensagem de respeito e proteção à cultura indígena.

Onde Assistir

Os interessados em acompanhar o Festival de Parintins têm a opção de assistir à transmissão ao vivo pela TV A Crítica, que é a emissora exclusiva do evento. A cobertura está disponível para vários estados, com sinal local em Manaus no canal 4.1 e em São Paulo no canal 17.1. Além disso, é possível acompanhar as apresentações pelo canal oficial da emissora no YouTube, garantindo que os apaixonados pela cultura amazonense possam vivenciar cada momento do festival.