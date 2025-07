Land Rover avalia Velar elétrico no circuito de Nürburgring

A Land Rover está preparando algo bem interessante para os amantes de SUVs. Em 2026, está previsto o lançamento do novo Range Rover Velar EV, um compacto elétrico que promete mudar o jogo. Ele vai ficar logo abaixo do Range Rover EV de tamanho completo, que deve aparecer nas ruas já em 2025.

Enquanto o Velar que conhecemos ainda é movido a combustível fóssil, essa nova geração vai ser 100% elétrica. Já estão rolando testes no duríssimo circuito de Nürburgring, na Alemanha. Essa pista é famosa por desafiar os carros e ajudar as montadoras a lapidar o desempenho. O desafio aqui é ajustar o chassi e os freios, já que a bateria vai trazer um peso a mais e a expectativa é que ela tenha cerca de 100 kWh. Para quem curte carros elétricos, vale dar uma olhada no Novo Nio ES8, que na China já vem com uma bateria de 102 kWh. É coisa séria!

Dá só uma olhada nos protótipos do Velar EV. Apesar da camuflagem pesada, já dá pra notar algumas mudanças. As lanternas traseiras e os faróis de LED estão mais finos, as janelas laterais foram desenhadas de forma mais compacta e os para-lamas são bem largos. Outro detalhe de destaque são as portas com vidros sem moldura, o que adiciona um toque esportivo ao visual do SUV.

Essa nova versão será construída sobre a plataforma EMA, que é feita especialmente para carros elétricos. Essa base vai suportar atualizações remotas e ainda terá carregamento ultrarrápido de até 270 kW. As montadoras estão investindo pesado nessa tecnologia! Por falar nisso, a Porsche também faz testes no Nürburgring, e o Taycan Turbo GT é um bom exemplo do que eles podem fazer.

A JLR, que é a marca-mãe da Land Rover, quer lançar um total de seis novos elétricos até 2026. O primeiro será o Range Rover EV, seguido pelo Velar. Eles aprenderam com os tropeços que tiveram no passado, especialmente com o Jaguar i-Pace, e agora estão focando em entregar confiabilidade e desempenho desde o início dos testes.

Um detalhe interessante é que a plataforma EMA não se limitará apenas ao Velar. Ela deve ser usada em outros modelos, como o próximo Range Rover Evoque e um SUV um pouco menor, apelidado de “baby Defender”, que deve substituir o Discovery Sport. Inicialmente, a ideia era que essa plataforma fosse exclusiva para elétricos, mas pode ser que eles reavaliem essa estratégia devido à preocupação com a aceitação dos EVs em diferentes mercados. Você sabia que a Honda está preparando o Super EV e a nova N-ONE e: para o Salão de Munique? O mundo automotivo tá fervendo!

Por enquanto, a Land Rover não confirmou nenhuma mudança de plano. O Velar EV tem tudo para chegar às ruas como linha 2027, unindo sofisticação com a eletrificação que a gente tanto espera. E se você é fã de SUVs elétricos, dê uma espiada no novo SUV elétrico Li i8 que está sendo revelado na China. Tem muita coisa boa por vir!