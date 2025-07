MGK divulga a lista de faixas de ‘Lost Americana’

Machine Gun Kelly Lança Tracklist do Novo Álbum e Anuncia Evento em Cleveland

O artista Machine Gun Kelly, conhecido como MGK, divulgou a lista de músicas de seu próximo álbum, Lost Americana, durante uma transmissão ao vivo de uma teleton. O álbum tem lançamento agendado para o dia 8 de agosto e será disponibilizado pela gravadora Interscope Capitol. Durante o evento, os fãs puderam ver em primeira mão o box set em edição limitada, além de vinis e novas mercadorias relacionadas ao projeto.

Os fãs poderão encontrar edições especiais do vinil de Lost Americana em várias lojas, incluindo Target, Hot Topic, Complex, Amazon e lojas independentes. Durante a transmissão, MGK interagiu com seu público, fazendo chamadas para fãs de diferentes partes do mundo.

Na última sexta-feira, MGK lançou seu novo single e o clipe da música "Vampire Diaries", produzido pelo seu parceiro de longa data, Travis Barker. Essa canção é a continuação do sucesso "Cliché", que foi o primeiro grande hit do verão. O clipe, dirigido por Sam Cahill, mostra o artista dançando em exposições de museus à noite, com a coreografia criada por Sean Bankhead, que também trabalhou em "Cliché".

Além disso, MGK anunciou a data de sua festividade anual, chamada MGK Day, que ocorrerá de 8 a 10 de agosto em Cleveland, Ohio. Este evento de três dias celebra a influência do artista em sua cidade natal e contará com uma variedade de atividades como música, arte e ações comunitárias.

A lista completa das músicas do álbum Lost Americana é a seguinte:

Outlaw Overture Cliché Run Rebel Run Goddamn Vampire Diaries Miss Sunshine Sweet Coraline Indigo Starman Tell Me What’s Up Can’t Stay Here Treading Water Orpheus

Os entusiastas da música e os fãs de MGK podem aguardar ansiosos pelo lançamento e pelas festividades que prometem um fim de semana recheado de entretenimento.