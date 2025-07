Lamborghini é reconhecida nos Red Dot Awards 2025

A Lamborghini arrasou no Red Dot Awards 2025, levando para casa três prêmios na categoria de Design de Produto. É um evento super relevante no mundo do design industrial! O grande vencedor da noite foi o Revuelto, um superesportivo híbrido que conquistou o cobiçado troféu de “Best of the Best”. Isso só reafirma o que já sabemos: a marca sabe misturar estilo e inovação como ninguém.

Além do Revuelto, dois outros modelos também brilharam: o Urus SE e o Temerario. O Urus SE, que é a versão híbrida plug-in do SUV, chamou atenção pelo novo design, pela eficiência aerodinâmica e pelas tecnologias modernas que traz a bordo. Já o Temerario não ficou atrás, destacando-se como um superesportivo de luxo com seu motor V8 biturbo híbrido de 920 cv. É potência na veia sem abrir mão do conforto!

O Revuelto foi o primeiro da marca a adotar a nova arquitetura HPEV (High Performance Electrified Vehicle). Combinando um motor V12 totalmente novo com três motores elétricos, esse carro entrega nada menos que 1.015 cv. É como dirigir uma obra-prima, com um design que foge do comum e aerodinâmica de ponta. Quem já experimentou a adrenalina de dirigir algo assim sabe que é uma experiência única.

Segundo Mitja Borkert, o chefe de design da marca, esses prêmios são um reconhecimento ao trabalho apaixonado do Centro Stile Lamborghini. Eles têm uma missão: fazer com que cada carro seja notável e facilmente reconhecível, mesmo à distância. E não é que eles conseguem?

E o Temerario, hein? Ele surpreendeu com um motor que chega a impressionantes 10.000 rpm, além de oferecer mais espaço para bagagens e passageiros do que muitos esportivos por aí. Um legítimo esportivo que também entende a necessidade do dia a dia.

Por outro lado, o Urus SE demonstra que potência e sustentabilidade podem ir de mãos dadas. São 800 cv combinados que colocam novo patamar de desempenho para SUVs híbridos de luxo. Ah, e não podemos esquecer que a Alpine também se lançou no mundo dos supercarros híbridos, então a competição está pegando fogo!

Esses três carros premiados simbolizam uma nova fase para a Lamborghini, que agora possui uma linha totalmente híbrida, mantendo aquele espírito esportivo que tanto amamos.

O Red Dot Design Award é uma tradição que existe há quase 70 anos e é uma das competições mais respeitadas na área de design. A cerimônia oficial deste ano será em 8 de julho, em Essen, na Alemanha. Isso mostra que a Lamborghini, além de ser uma referência em design automobilístico, consegue aliar tradição e modernidade, criando carros que encantam logo de cara. Recentemente, a marca também deu nova vida ao Vision GT, que agora brilha com uma pintura Arancia Egon.