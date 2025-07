Washington Reis é exonerado do cargo de secretário de transportes

Ao longo de mais de 33 anos na política, o ex-titular da Secretaria de Transporte compartilhou sua experiência e realizações durante seu tempo de serviço. Ele ocupou vários cargos, como vereador, prefeito, deputado estadual e deputado federal. Nos últimos dois anos e meio, sob a liderança do governador eleito Cláudio Castro, ele assumiu a responsabilidade pela Secretaria de Transporte do estado do Rio de Janeiro.

Durante sua gestão, o foco foi melhorar a mobilidade e a qualidade de vida dos fluminenses. Entre os principais avanços, estão a retomada das obras da Estação Gávea do Metrô, que estava paralisada, e a modernização dos bondes de Santa Teresa. Essas iniciativas visam oferecer melhores opções de transporte público à população.

Outra conquista significativa foi a retirada do Estado da administração da SuperVia, a concessionária responsável pelo sistema ferroviário na Região Metropolitana. Essa mudança procura trazer novas perspectivas para o transporte ferroviário da região.

Além disso, a Secretaria promoveu a licitação de mais de 1.100 linhas intermunicipais de ônibus, o que poderá melhorar o acesso dos cidadãos a diferentes áreas do estado. Outro ponto importante foi a redução da tarifa das barcas, um meio de transporte essencial para muitas pessoas que se deslocam entre as cidades do entorno.

Essas ações refletem um esforço contínuo para impactar positivamente a vida dos cidadãos fluminenses, melhorando seu cotidiano por meio de melhorias na infraestrutura de transporte público.