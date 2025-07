Kia Telluride 2026 é lançado com design atualizado

O Kia Telluride 2026 chegou com tudo e já está em testes nos Estados Unidos. Ele vem com um design novinho em folha e novas opções de motorização, incluindo uma versão híbrida e outra voltada para quem ama aventura fora de estrada. Esse SUV de três fileiras fez sucesso por lá, vendendo mais de 115 mil unidades só no último ano, e promete manter suas qualidades intactas.

Os protótipos flagrou duas variações bem diferentes de para-choque dianteiro. Um deles é mais tradicional, com uma entrada de ar generosa e faróis de neblina. Já o outro, é para quem curte encarar trilhas – traz ganchos de reboque vermelhos, suspensão elevada e pneus mais robustos. Olhar essas opções dá aquele frio na barriga só de imaginar uma off-road, não é mesmo?

Na frente, o Telluride agora tem uma nova grade no estilo “egg crate” e faróis verticais super modernos com luzes de LED. Na traseira, o design é mais conservador, mas ainda bonito, com lanternas que combinam com os faróis e para-choque com detalhes prateados e refletores bem posicionados.

Além disso, a carroceria vai ganhar alguns toques de estilo. As maçanetas estão agora embutidas, os retrovisores têm um design angular marcante e as janelas foram redesenhadas para criar um visual elegante. Esse novo visual não só agrada aos olhos, mas também traz um ar de sofisticação.

O Telluride vai compartilhar alguns componentes com o Hyundai Palisade 2026, que aumentou em 64 mm de comprimento e 69 mm de entre-eixos. Isso significa que o novo Kia deve oferecer mais espaço interno, e quem não adora um pouquinho mais de conforto, não é?

Falando em motor, vem aí um novo 3.5 V6 que vai substituir o atual 3.8. Ele entrega 287 cv e 352 Nm de torque – uma leve redução na potência que pode ser bem compensada com melhorias na eficiência.

E a grande novidade: a versão híbrida. Com um motor 2.5 turbo, dois motores elétricos e uma bateria de 1,65 kWh, essa configuração consegue alcançar impressionantes 329 cv e 459 Nm de torque. E ainda vem com uma transmissão automática de seis marchas!

Nos testes, essa versão híbrida deve superar o consumo de 30 mpg na estrada, o que é uma melhoria considerável em relação aos 26 mpg do modelo atual com tração dianteira. É claro que a capacidade de reboque vai ser limitada a cerca de 1.814 kg, mas quem precisa de tudo, não é mesmo?

O Telluride, que estreou em 2019, já conquistou o coração do público com seu espaço, conforto e bom custo-benefício. Agora, a Kia aposta em um pacote ainda mais moderno e repleto de tecnologia. Para quem busca um SUV que se destaca, essa nova versão promete continuar fazendo sucesso por muitos anos!