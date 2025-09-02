Kia Stonic 2026 chega ao Brasil para competir com Pulse e Tera

No dia 1º de setembro, o Kia Stonic, esse SUV compacto que já conquistou muita gente por aqui, ganhou novos ares com uma reestilização. A surpresa veio com as primeiras imagens do modelo reformulado, que foi apresentado na Europa, um teaser antes do Salão de Munique. A boa notícia para quem é fã da marca é que o Grupo Gandini, representante da Kia no Brasil, já confirmou que o novo Stonic vai chegar por aqui.

Eles disseram: “O novo Stonic não é dúvida para o nosso mercado. Estamos trabalhando na homologação e teremos novidades, mas ainda não temos uma data definida.” Atualmente, o que já está disponível na terra do pão de queijo e caipirinha é a versão 2024/2025, uma única variante chamada C.253, que vem equipada com um motor 1.0 turbo e um sistema mild-hybrid. O preço? Está na casa dos R$ 154.990.

Como é o novo Stonic

O Kia Stonic fez sua estreia em 2017 e agora ganhou sua primeira facelift. Essa renovação que aconteceu na Europa traz a nova identificação de design da Kia. É uma inspiração bem legal, especialmente em relação aos modelos elétricos, como o já conhecido EV5.

Por fora, as mudanças são bem notáveis. A dianteira e a traseira receberam uma atenção especial. Agora, os faróis são em LED e estão conectados pela grade, que está mais moderna. As lanternas traseiras também estão mais chamativas, invadindo as laterais e dando um ar mais esportivo ao carro. Além disso, as rodas de liga leve mudaram o visual e podem ser de 16 ou 17 polegadas. Para quem adora cores novas, o Stonic agora oferece as opções Verde Aventureiro e Azul Iate, que são de deixar qualquer um com vontade de sair pela estrada.

Mas aguarde, porque as mudanças realmente impactantes estão no interior. O painel do Stonic, antes criticado por ser simples, agora conta com duas telas de 12,3 polegadas. Isso substitui a antiga combinação de instrumentos e central multimídia de 8 polegadas, trazendo um ar mais tecnológico. Agora você encontra comandos sensíveis ao toque para climatização e multimídia, um volante com design renovado e um console central atualizado.

A cabine também vem equipada com um carregador sem fio para smartphones, portas USB-C e iluminação ambiente. O aplicativo Kia Connect promete facilitar a vida com chave digital e serviços de conectividade. Quem não gosta de um carro que te dá acesso a tudo isso na palma da mão?

Em relação à motorização, pelo menos na Europa, mantêm o motor 1.0 turbo de três cilindros, que todos já conhecemos bem por aqui. A grande diferença está nas versões, pois a nova configuração convencional sem eletrificação, que não existia no Brasil, agora parece ser uma possibilidade. Assim, o modelo nacional deve continuar com o motor 1.0 TGDI, que oferece um sistema híbrido leve de 48 volts.

Então, se você está de olho nessa novidade, fica ligado! O novo Kia Stonic parece que vem com tudo e pode ser uma ótima opção para quem ama um SUV compacto cheio de estilo e tecnologia.